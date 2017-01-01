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НАПК не установило правонарушений в декларации Хомутынника

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НАПК не установило правонарушений в декларации Хомутынника

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило комплексную проверку деклараций сопредседателя депутатской группы “Партия “Відродження“, народного депутата Виталия Хомутынника и не установило правонарушений, пишет Комсомольская Правда.

“Комплексная проверка деклараций Виталия Хомутынника за 2015 и 2016 годы длилась почти год. В решениях НАПК указано, что правонарушения в результате проверки не установлены. Точность оценки задекларированых активов соответствует данным, полученных из имеющихся источников, конфликт интересов не установлен“, - сообщил источник в НАПК.   

Напомним, в прошлом году Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство по проверке деклараций Виталия Хомутынника. Оснований для сообщения нардепу о подозрении следователи не обнаружили. 

В рамках этого уголовного производства Государственная фискальная служба провела двухмесячную комплексную проверку деклараций народного депутата за период с 1998 по 2016 годы.

Напомним, в августе суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства на период с 1998 по 2016 год.

Кроме того, суд предоставил доступ ГПУ к  декларациям Хомутынника за 2015 и 2016 годы.  

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