От переохлаждения пострадала тысяча украинцев

В течение месяца более тысячи граждан обратились за помощью в связи с переохлаждением и обморожением.

В период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года за медпомощью из-за переохлаждения и обморожения обратились 1037 украинцев. Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области - 135 человек. В Харьковской области пострадал 121 человек, Днепропетровской - 117, Киевской - 90 и Одесской - 69.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.

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