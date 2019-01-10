В Днепре авто влетело в столб, есть пострадавший
В Днепре на Набережной Победы в среду, 9 января, автомобиль Honda въехал в фонарный столб. Об этом пишет Информатор.
Авария произошла приблизительно в 22:20. В салоне автомобиля находилось двое взрослых, однако пострадал только водитель авто. Медики оказали ему первую помощь на месте.
По предварительным данным, у водителя открытая черепно-мозговая травма, а также ушиб голеностопа. С места аварии его госпитализировали в больницу.
Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре авто влетело в столб, есть пострадавший
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