Итоги 9 января: Обращение Трампа к нации и Синод

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Трамп выступил с обращением к американцам EPA/UPG

Лидер США выступил со специальным телеобращением к нации; уже все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии ПЦУ. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Жители Одесской области ощутили землетрясение

В румынской Вранче произошло землетрясение силой 4,2 балла. Его толчки ощущались также на юге Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени и Измаиле.

Трамп впервые выступил с телеобращением к нации

Американский президент Дональд Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне политического кризиса, возникшего из-за вопроса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп вновь пытался убедить представителей Демократической партии в Конгрессе, а также всех граждан США, в необходимости 5,7 миллиарда долларов на строительство стены.

Синод Вселенского патриархата подписал Томос для Украины

В Стамбуле все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В течение нескольких дней Томос вернется в Украину.

В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны



В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны Тома Хагена. Злоумышленники требовали выкуп и озвучили угрозы.

В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ

Корабль относится к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.