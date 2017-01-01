Итоги 9 января: Обращение Трампа к нации и Синод
Лидер США выступил со специальным телеобращением к нации; уже все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии ПЦУ. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Жители Одесской области ощутили землетрясение
В румынской Вранче произошло землетрясение силой 4,2 балла. Его толчки ощущались также на юге Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени и Измаиле.
Трамп впервые выступил с телеобращением к нации
Американский президент Дональд Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне политического кризиса, возникшего из-за вопроса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Трамп вновь пытался убедить представителей Демократической партии в Конгрессе, а также всех граждан США, в необходимости 5,7 миллиарда долларов на строительство стены.
Синод Вселенского патриархата подписал Томос для Украины
В Стамбуле все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В течение нескольких дней Томос вернется в Украину.
В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны
В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ
Корабль относится к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.