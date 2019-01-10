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В Космосе сгорел российский спутник предупреждения о ракетной атаке

Комментариев: 4
Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел.
Российский военный спутник уничтожен
Российский военный спутник уничтожен
justmedia.ru

Соединенные штаты Америки сообщили о сгоревшем в атмосфере российском спутнике  Космос-2430 системы предупреждения о ракетном нападении Око.

Об этом в четверг, 10 января, сообщает ТАСС  со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

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По данным американцев, спутник сгорел 5 января. Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк и должен был отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Ресурс спутника был выработан еще в 2012 или в 2014 году, после чего связь с ним была потеряна.

Как сообщалось 5 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.

 

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Теги: спутник, Россия, космос
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Комментариев (4)
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Woodbrother    10.01.2019, 09:26
Оценка:  +1
Woodbrother
5 лет службы -это даже для спутников СССР маловато. Деградировала рассейская космическая промышленность .
Gagarinn    10.01.2019, 09:25
Оценка:  0
Gagarinn
Так что сгорело то?
Око или очко?
Троляки ольгинские что у вас там подгорело?
Woodbrother    10.01.2019, 09:26
Оценка:  0
Woodbrother
Вяличие полыхнуло горелыми лаптями.
Sinobi-life    10.01.2019, 09:21
Оценка:  +1
Sinobi-life
Шо,опять??
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