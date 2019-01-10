В Космосе сгорел российский спутник предупреждения о ракетной атаке
Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел.
Соединенные штаты Америки сообщили о сгоревшем в атмосфере российском спутнике Космос-2430 системы предупреждения о ракетном нападении Око.
Об этом в четверг, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
Читай также: В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса
По данным американцев, спутник сгорел 5 января. Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк и должен был отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.
Ресурс спутника был выработан еще в 2012 или в 2014 году, после чего связь с ним была потеряна.
Как сообщалось 5 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.
Око или очко?
Троляки ольгинские что у вас там подгорело?