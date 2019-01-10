В Космосе сгорел российский спутник предупреждения о ракетной атаке

Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел.

Соединенные штаты Америки сообщили о сгоревшем в атмосфере российском спутнике Космос-2430 системы предупреждения о ракетном нападении Око.

Об этом в четверг, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

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По данным американцев, спутник сгорел 5 января. Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк и должен был отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Ресурс спутника был выработан еще в 2012 или в 2014 году, после чего связь с ним была потеряна.

Как сообщалось 5 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.