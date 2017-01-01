Самый богатый человек мира разводится с женой

Состояние предпринимателя оценивают в сумму порядка $150 миллиардов.

Джефф Безос объявил о расставании с женой. В браке с супругой он находился с 1993 года.

Об этом миллиардер Джефф Безос сообщил в соцсети сам.

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Основавший Amazon предприниматель Джефф Безос, который признан богатейшим человеком мира, объявил о разводе с супругой Маккензи Безос. В браке пара находилась более 25 лет. Новость Безос сообщил на собственной Twitter-странице.

Пока не сообщаются условия развода пары, однако заявлено, что бывшие супруги останутся “партнерами и друзьями“.

Американский журнал Forbes в 2018 оценил состояние предпринимателя в $126,2 млрд. Позднее была информация, что сумма превысила $150 миллиардов.

Как известно, ранее сообщалось, что Джефф Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса, став богатейшим в мире человеком.

Джефф Безос сообщил о разводе в соцсети скриншот

Как сообщалось 9 января, в Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны.