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Самый богатый человек мира разводится с женой

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Состояние предпринимателя оценивают в сумму порядка $150 миллиардов.
Джефф Безос, основавший Amazon является богатейшим человеком в мире
Джефф Безос, основавший Amazon является богатейшим человеком в мире
EPA/UPG

Джефф Безос объявил о расставании с женой. В браке с супругой он находился с 1993 года.

Об этом миллиардер Джефф Безос сообщил в соцсети сам. 

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Основавший Amazon предприниматель Джефф Безос, который признан богатейшим человеком мира, объявил о разводе с супругой Маккензи Безос. В браке пара находилась более 25 лет. Новость Безос сообщил на собственной Twitter-странице.

Пока не сообщаются условия развода пары, однако заявлено, что бывшие супруги останутся “партнерами и друзьями“.

Американский журнал Forbes в 2018 оценил состояние предпринимателя в $126,2 млрд. Позднее была информация, что сумма превысила $150 миллиардов.

Как известно, ранее сообщалось, что Джефф Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса, став богатейшим в мире человеком.

Джефф Безос сообщил о разводе в соцсети
Джефф Безос сообщил о разводе в соцсети
скриншот

Как сообщалось 9 января, в Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны.

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Теги: Amazon, развод, Джефф Безос
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