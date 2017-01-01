В Виннице задержали на взятке главу районного Госгеокадастра
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Винницкой области во время получения взятки руководительницу одного из районных подразделений Госгеокадастра.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
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“При содействии председателя одного из сельских советов региона злоумышленница согласовала жителю Винницкой области в обход установленной законом процедуры необходимые документы для выделения земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью шесть гектаров. Стоимость своих “услуг“ чиновница оценила в 60 тыс. грн“, - говорится в сообщении.
Силовики задержали чиновницу в одном из ресторанов Винницы при получении второго “транша“ взятки в размере 30 тыс. грн.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Кроме того, следователи проверяют информацию о причастности местного сельского головы к земельным махинациям.
Как сообщалось 9 января, на взятке поймали одного из руководителей полиции Одесской области.