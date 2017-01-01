Убийство бойца УГО: Подозреваемый боксер вышел под залог

На подозреваемого в убийстве сотрудника УГО боксера Петра Очеретяного надели электронный браслет и выпустили под залог.

Подозреваемый в убийстве сотрудника Управления госохраны в Киеве боксер Петр Очеретяный вышел из СИЗО под залог в 600 тыс. грн.

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

"На Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО, надели электронный браслет и выпустили под залог 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 600 тыс. грн для 36-летнего боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в нанесении смертельной травмы работнику УГО.

Напомним, вечером 2 января на улице Саперное Поле на Печерске мужчина выгуливал собак и вступил в словесную ссору с прохожими. Во время конфликта он ударил одного из оппонентов в челюсть, от чего тот скончался на месте.

Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия и только вечером 3 января вместе с адвокатом пришел в Печерское управление полиции. Как выяснилось, это 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.