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Украинских моряков выписали из больницы в Турции и отправили в Анкару

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Семеро украинских моряков с затонувшего судна могут отправиться домой.
Четверо украинских моряков погибли, семерых выписали из больницы
Четверо украинских моряков погибли, семерых выписали из больницы
krapka.club

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Семерых украинских моряков с затонувшего “Волго-Балт-214“ уже выписали из клиники города Самсун в Турции. Об этом сообщил в посол Украины в Турции Андре Сибига в Тwitter.

Пострадавшие украинцы встретились с губернатором Самсуна. “Еще раз выражаем благодарность Осману Каймаку и турецкой стороне за оказанную помощь и искреннюю заботу. В ближайшее время моряки вернутся на родину“, - заверил Сибига.

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Ранее Сибига уточнял, что моряков отправят в Анкару, где им помогут с оформлением документов доя возвращения домой. В результате крушения грузового судна возле берегов Турции 7 января погибли четыре украинца. Еще семерых забрали в больницу - они провели в ледяной воде около пяти часов.

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Теги: Турция, Больница, моряки, кораблекрушение, украинские моряки
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