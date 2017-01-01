Украинских моряков выписали из больницы в Турции и отправили в Анкару

Семеро украинских моряков с затонувшего судна могут отправиться домой.

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Семерых украинских моряков с затонувшего “Волго-Балт-214“ уже выписали из клиники города Самсун в Турции. Об этом сообщил в посол Украины в Турции Андре Сибига в Тwitter.

Пострадавшие украинцы встретились с губернатором Самсуна. “Еще раз выражаем благодарность Осману Каймаку и турецкой стороне за оказанную помощь и искреннюю заботу. В ближайшее время моряки вернутся на родину“, - заверил Сибига.

Українських моряків виписано з клініки м Самсун.Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна-ще раз висловлюємо вдячність @osmankaymk та турецькій стороні за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу. Найближчим часом моряки повернуться на Батьківщину https://t.co/HqHiU9DQAj — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 10 января 2019 г.

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Ранее Сибига уточнял, что моряков отправят в Анкару, где им помогут с оформлением документов доя возвращения домой. В результате крушения грузового судна возле берегов Турции 7 января погибли четыре украинца. Еще семерых забрали в больницу - они провели в ледяной воде около пяти часов.