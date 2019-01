Самолет-разведчик ВВС США изучил Керченский пролив и берег Крыма

Читай также: Военный самолет-разведчик США патрулирует оккупированный Крым

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V 9 января совершил многочасовой полет вблизи Крыма. Об этом идет речь в сообщении ресурса Liveuamap в Twitter.

“PING41 6414841 ВВС США RC135V Rivet Joint наблюдает за Черным морем, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье“, - говорится в сообщении ресурса.

PING41 6414841 USAF RC135V Rivet Joint on surveillance mission over the Black Sea, collecting intel on situation in Crimea and Russian coast. https://t.co/QVrUHzLFHb pic.twitter.com/cb3EI8777a via @5472_nde #Ukraine