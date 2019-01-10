Самолет-разведчик ВВС США изучил Керченский пролив и берег Крыма

Самолет, способный проводить радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, подлетал к побережью на расстояние в 46 км​.

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Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V 9 января совершил многочасовой полет вблизи Крыма. Об этом идет речь в сообщении ресурса Liveuamap в Twitter.

“PING41 6414841 ВВС США RC135V Rivet Joint наблюдает за Черным морем, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье“, - говорится в сообщении ресурса.

PING41 6414841 USAF RC135V Rivet Joint on surveillance mission over the Black Sea, collecting intel on situation in Crimea and Russian coast. https://t.co/QVrUHzLFHb pic.twitter.com/cb3EI8777a via @5472_nde #Ukraine — Liveuamap (@Liveuamap) 9 января 2019 г.

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Также ссылаясь на данные мониторинга западных авиационных ресурсов, российский Интерфакс сообщает, что самолет вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

Вначале он совершил пролет с юга на север вдоль побережья Абхазии и Кубани, а затем около четырех часов курсировал к югу и юго-западу от оккупированного Крыма.

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Не менее шести раз самолет BBC США исследовал Керченский пролив, а в районе Севастополя приближался к побережью на расстояние 46 км. Издание отмечает, что такой самолет способен вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории.

Тем не менее, “границу РФ“, подразумевается, вероятно, также и оккупированная РФ морская граница возле берегов Крыма, самолет не нарушил, пишет издание.

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RC135V также заправлялся перед полетом в сторону Крыма прямо в воздухе американским самолетом-заправщиком RC-135T.

Ранее сообщалось, что в Черное море зашел боевой корабль Северного флота РФ.