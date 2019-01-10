Супрун рассказала, что о Путине и холестерине должен знать каждый украинец

Холестерин может стать невидимым врагом, который будет постепенно забирать ваше здоровье.

Высокий уровень холестерина повышает риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Чиновница проиллюстрировала свой пост в соцсети картинкой с тремя пунктами, которые должен знать каждый украинец, особенно после 30 лет:

1) Украина превыше всего;

2) Путин - х**ло;

3) свой уровень холестерина в крови.

Три пункта, которые должен знать каждый украинец Супрун/Facebook

По словам Супрун, особенно важно следить за уровнем холестерина, если вы в группе риска:

- имеете семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний;

- у вас была диагностирована ишемическая болезнь сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий

- имеете избыточный вес;

- хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ

- болеете диабетом или имеете высокое давление

“Холестерин может стать невидимым врагом, который будет постепенно забирать ваше здоровье. Но только в случае, если не контролировать его уровень“, - написала она.

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Также Супрун напомнила, что холестерин привычно делить на “хороший“ и “плохой“, но это обозначение довольно упрощенное. Глава Минздрава отметила, “без холестерина мы также не можем существовать. Даже если вы чувствуете себя хорошо - вы должны регулярно контролировать уровень холестерина. Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет. Проверять этот показатель стоит значительно чаще, если вы в группе риска“.

Для детей первое измерение холестерина должно быть в возрасте от 9 до 11 лет, далее следует повторять каждые 5 лет. Если кто-то из членов семьи страдал от высокого уровня холестерина, рекомендуется измерять его уровень, начиная с возраста 2 лет.

Вместе с тем, Супрун дала некоторые рекомендации для того, чтобы поддерживать здоровый баланс холестерина:

Так, нужно следить за рационом. Изменение на более здоровую диету может уменьшить общий уровень холестерина на более чем 10%, если его сверх меры. Стоит употреблять небольшое количество продуктов, содержащих насыщенные жиры (мясо, сало, животные жиры, сливочное масло, цельное молоко) и отдавать предпочтение рыбе и сложным углеводам (овощи, фрукты, бобовые, продукты из цельного зерна).

Быть физически активными. Физическая активность помогает повысить уровень “хорошего“ холестерина, нормализовать давление, тренировать сосуды, поддерживать здоровый вес и снизить риски появления диабета.

Читай также: Минздрав уточнил, при каких условиях будет возможно возвращения лекарств Бросить курить. Отказ от курения способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности: “В организме происходят существенные изменения уже даже когда вы не курите в течение 20 (!) Минут - нормализуется давление и частота сердечных сокращений. В течение 3 месяцев - происходит улучшение кровообращения и функции легких. Уже через год - риск появления сердечных заболеваний уменьшается вдвое по сравнению с курильщиками. Поэтому так важно избавиться от этой привычки! Курение приводит в нашем теле до взрыва свободных радикалов, способствует развитию атеросклероза, болезней сердца и легких“.

Как сообщалось, 2 января Супрун заявила о получении пяти повесток в суд.