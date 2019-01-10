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Супрун рассказала, что о Путине и холестерине должен знать каждый украинец

Комментариев: 28
Холестерин может стать невидимым врагом, который будет постепенно забирать ваше здоровье.
Супрун дала некоторые рекомендации по поддержке здорового баланса холестерина
Супрун дала некоторые рекомендации по поддержке здорового баланса холестерина
depositphotos.com

Высокий уровень холестерина повышает риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Чиновница проиллюстрировала свой пост в соцсети картинкой с тремя пунктами, которые должен знать каждый украинец, особенно после 30 лет:

1) Украина превыше всего;

2) Путин - х**ло;

3) свой уровень холестерина в крови.

Три пункта, которые должен знать каждый украинец
Три пункта, которые должен знать каждый украинец
Супрун/Facebook

По словам Супрун, особенно важно следить за уровнем холестерина, если вы в группе риска:

- имеете семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний;

- у вас была диагностирована ишемическая болезнь сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий

- имеете избыточный вес;

- хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ

- болеете диабетом или имеете высокое давление

“Холестерин может стать невидимым врагом, который будет постепенно забирать ваше здоровье. Но только в случае, если не контролировать его уровень“, - написала она.

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Также Супрун напомнила, что холестерин привычно делить на “хороший“ и “плохой“, но это обозначение довольно упрощенное. Глава Минздрава отметила, “без холестерина мы также не можем существовать. Даже если вы чувствуете себя хорошо - вы должны регулярно контролировать уровень холестерина. Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет. Проверять этот показатель стоит значительно чаще, если вы в группе риска“.

Для детей первое измерение холестерина должно быть в возрасте от 9 до 11 лет, далее следует повторять каждые 5 лет. Если кто-то из членов семьи страдал от высокого уровня холестерина, рекомендуется измерять его уровень, начиная с возраста 2 лет.

Вместе с тем, Супрун дала некоторые рекомендации для того, чтобы поддерживать здоровый баланс холестерина:

  • Так, нужно следить за рационом. Изменение на более здоровую диету может уменьшить общий уровень холестерина на более чем 10%, если его сверх меры. Стоит употреблять небольшое количество продуктов, содержащих насыщенные жиры (мясо, сало, животные жиры, сливочное масло, цельное молоко) и отдавать предпочтение рыбе и сложным углеводам (овощи, фрукты, бобовые, продукты из цельного зерна).

 

  • Быть физически активными. Физическая активность помогает повысить уровень “хорошего“ холестерина, нормализовать давление, тренировать сосуды, поддерживать здоровый вес и снизить риски появления диабета.

 

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    Бросить курить. Отказ от курения способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности: “В организме происходят существенные изменения уже даже когда вы не курите в течение 20 (!) Минут - нормализуется давление и частота сердечных сокращений. В течение 3 месяцев - происходит улучшение кровообращения и функции легких. Уже через год - риск появления сердечных заболеваний уменьшается вдвое по сравнению с курильщиками. Поэтому так важно избавиться от этой привычки! Курение приводит в нашем теле до взрыва свободных радикалов, способствует развитию атеросклероза, болезней сердца и легких“.

Как сообщалось, 2 января Супрун заявила о получении пяти повесток в суд.

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Теги: холестирин, здоровье, Супрун
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Комментариев (28)
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skygravity    10.01.2019, 12:24
Оценка:  -3
skygravity
давно тут не был, смотрю новых гомо-ботов с рассиии подвезли....) ну ниче..... и этих перевоспитаем...
farfalle    10.01.2019, 12:34
Оценка:  +1
farfalle
тебе только до выборов радоваться. Потом - в схрон. В лучшем случае
skygravity    10.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
skygravity
ага, да -да)
skygravity    10.01.2019, 12:37
Оценка:  -1
skygravity
лошьё Ты лахтовское))
farfalle    10.01.2019, 12:40
Оценка:  -1
farfalle
Когда спутник космический запустите, криворукие? А Молот уже всем надоел
skygravity    10.01.2019, 12:43
Оценка:  0
skygravity
Вот когда вас мудоголовых всех переепашим - тогда и спутник полетит....
Boxerogos    10.01.2019, 12:15
Оценка:  +4
Boxerogos
Ruspidor,wtf2wtf,Rodrigos,AloneIn Night,AntiOlgino,Hutinpuy и т.п.о как бомбануло твой размудоханый пуканище!))))))))))
Фарабунда_Марти    10.01.2019, 12:13
Оценка:  +4
Фарабунда_Марти
И это министр??? Да-а, кризис жанра налицо!
farfalle    10.01.2019, 12:21
Оценка:  +2
farfalle
Там все такие. Дещица куплеты поет, другой - эсэсовец..
*******    10.01.2019, 12:00
Оценка:  +1
*******
Эта баба забыла уточнить, что вреден для здоровья холестерин низкой плотности....
Boxerogos    10.01.2019, 11:58
Оценка:  +5
Boxerogos
Сумасшедшая американская бабушка в очках окончательно потерялась в параллельной реальности...И это умалишённое чудо-юдо руководит жизненно важным ведомством...
Здабyляка    10.01.2019, 12:03
Оценка:  -6
Здабyляка
Сумасшедший ватный гомику, соси болта и бухай стекломой (((
Мыкола    10.01.2019, 11:55
Оценка:  0
Мыкола
Нехай Супрун не тільки поради стосовно холестерину дає, а й ще краще іде геть з України! Нехай путіну дає свої дурні порадищоб він негайно відчепився від України та не простягував до инеї своїх брудних лап! А цю відьму потрібно гнати якнайшвидше з усіма її порадами та реформами! Від цих її порад ті
Здабyляка    10.01.2019, 12:02
Оценка:  -6
Здабyляка
Вiдсмокти великого куя, пiдерасте)))
*******    10.01.2019, 12:03
Оценка:  -1
*******
Это у тебя такая каша в мозгах или Гугл так перевел?
farfalle    10.01.2019, 11:51
Оценка:  +6
farfalle
И вот такие люди у власти. Абсолютный человеческий мусор, ни ума, ни воспитания...
Здабyляка    10.01.2019, 11:53
Оценка:  -6
Здабyляка
Дыбил ватный на стекломой заработал????((
farfalle    10.01.2019, 12:09
Оценка:  +5
farfalle
Почему вы все такие тупые? Ясно, что никаких успехов в науке с таким контингентом у Украины никогда больше не будет...печаль
*******    10.01.2019, 12:02
Оценка:  -2
*******
Привет тролль
psv07    10.01.2019, 11:50
Оценка:  +2
psv07
позор-какая то американская ***** будет рассказывать что должны знать украинцы! вали в америку и лечи там своих имбицилов
Здабyляка    10.01.2019, 11:53
Оценка:  -7
Здабyляка
Да ты ватопитар иди бухни...и на Пукина помолись у Гундяя))
psv07    10.01.2019, 11:56
Оценка:  +6
psv07
пнх ушлепок
*******    10.01.2019, 12:01
Оценка:  -6
*******
У вас Вова раздал китайцам земли по площадь вдвое больше Крыма, так кто вами правит?
Агент Китая?
Здабyляка    10.01.2019, 11:47
Оценка:  -7
Здабyляка
Куйло конечно...тут без вариантов))
Здабyляка    10.01.2019, 11:49
Оценка:  -7
Здабyляка
А тут на БГ все должны знать...что Людка Жбанова алкашка и ватная тупая срань!!! )))
Здабyляка    10.01.2019, 11:49
Оценка:  -6
Здабyляка
Хи хи
    10.01.2019, 11:29
Оценка:  +5
Американские сенаторы-республиканцы в ходе встречи с представителями украинских общественных организаций раскритиковали президента Украины Петра Порошенко, заявив, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза, пишет International Policy Digest. )))
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