Минкульт не нашел в Лавре 10 предметов и просит вернуть остальное в заповедник

По результатам проверки, часть культурных ценностей нуждается в реставрации.

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Комиссия Минкультуры рекомендует Свято-Успенскому мужскому монастырю Киево-Печерской лавры УПЦ МП вернуть те культурные ценности, которые не используются в религиозных обрядах. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Юлия Даценко, передает УНН.

Ценности должны быть переданы национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику, уточнила она.

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Такую рекомендацию комиссия Минкульта предоставила после проверки культурных ценностей в заповеднике с 21 ноября по 17 декабря 2018 года. По словам Даценко, два предмета находятся в аварийном состоянии.

“Комиссией установлено в основном удовлетворительное состояние условий хранения культурных ценностей. Из осмотренных предметов 253 отреставрированы. 65 нуждаются в реставрации, а два - в аварийном состоянии“, - сообщила она.

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Кроме того, по результатам проверки комиссия не обнаружила 10 предметов. Местонахождение этих культурных ценностей на сегодня не установлено, говорит Даценко.

По ее словам, в период с 1988-го по 2000 год заповедник передал в Киево-Печерскую лавру 829 предметов.

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“Проверкой установлено наличие и точное местонахождение 815 предметов, 14 предметов не обнаружено. После завершения проверки представители монастыря дополнительно предоставили на осмотр четыре предмета“, - отметила Даценко.

Напомним, ранее министр культуры Евгений Нищук пожаловался на пропажу из Лавры ценных икон. Правда, он не уверен, в какой именно период с 1988 года они исчезли.