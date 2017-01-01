В Раду принесли заказ из фастфуда с матерной надписью

На каждом пакете с заказом красовались три известные всем буквы. Однако вскоре выяснилось, что они означают не то, о чем подумали сотрудники парламента.

В Верховную Раду Украины в среду, 9 января, доставили заказ из одного из ресторанов быстрого питания с нецензурной надписью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудница аппарата ВР Мелания Подоляк.

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"Исторически сложилось так, что в Верховной Раде Украины работают не только нардепы, но и простые юные стаферы, которые любят время в тяжелый рабочий день "погрешить" нездоровой пищей. Так вот, дорогие Glovo или McDonald's - если это криптическое послание было направлено на каких-то конкретных работников ВРУ, то вы говорите. Хоть в бургеры не наплевали?", - написала она, прикрепив соответствующее фото.

Впрочем, вскоре выяснилось, что надпись на заказе – это просто три последние буквы на латинице из обозначения заказа, а сотрудник службы доставки поставил их автоматически, не задумываясь о переводе на кириллицу.

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"Бесценный кейс по кризисным коммуникациям. Только что со мной говорила очень приятный человек с PR-отдела McDonalds. Эти замечательные три буквы - окончание кода заказа. Человек, который работает в Маке и пишет эти коды машинально + наша привычка быть публично осужденными + совпадение латинских XYU и кириллического написания = супер кейс, иллюстрирующий разницу между работами и человеком… Все взаимно извинились, нам пообещали компенсировать. Как сказала мне представительница McDonalds "у нас одна половина отдела поседела от стресса, а те, которые не поседели, просто еще не слышали об этом случае", - говорится в обновленной публикации Подоляк в соцсети.

Как сообщалось, в 2017 Ляшко рассказал матерный анекдот о парламентских туалетах.