Все три статьи УК - дезертирство, "самоволка" и уклонение от службы - в боевой обстановке или при военном положении грозят сроками до 10-12 лет.

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В течение девяти месяцев 2018 года в суд было передано 1900 обвинительных актов против 1900 лиц по подозрению в дезертирстве, уклонении от военной службы и самовольном оставлении места службы. Об этом сообщила Главная военная прокуратура в ответ на запрос УНН.

Обвинения были поданы по статьям 407, 408, 409 УК Украины. Анализ статической отчетности за 2017-18 годы показывает тенденцию к уменьшению таких преступлений, отметили в ведомстве.

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Минимальное наказание по статье 407 (оставление места службы) - удержание в дисциплинарном батальоне на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если место службы было оставлено более, чем на месяц, виновный может получить от 2 до 5 лет за решеткой.

В особый период (кроме военного положения), военнослужащий может сесть на срок от 3 до 7 лет. Если же он оставит место службы в период военного положения или в боевой обстановке, наказание будет варьироваться в пределах от 5 до 10 лет тюрьмы.

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По статье 408 (дезертирство) виновному грозит минимально от 2 до 5 лет, в особый период - 5-10 лет, в период военного положения или в условиях боевой обстановки - 5-12 лет.

Статья 409 (уклонение от службы) содержит минимальую санкцию в виде удерживания в дисциплинарном батальоне на срок до 2 лет или такого же срока за решеткой, в особый период наказание возрастает до срока в 3-7 лет, при военном положении или в боевой обстановке - до срока 5-10 лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2014-2018 годов следователи военной прокуратуры направили в суд более 11 тысяч обвинительных актов по трем вышеописанным статьям. Из них 1500 касаются непосредственно дезертирства.