Во Львове школьник выпал из окна шестого этажа

Парень от полученных травм скончался на месте.

Во Львове в среду, 9 января, из окна квартиры на шестом этаже выпал 16-летний школьник.

Об этом пишет VG Львов.

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В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщили, что в момент падения 16-летнего львовянина в квартире никого не было. Двери не повреждены и были закрыты. Предсмертной записки не обнаружено.

Полиция предварительно установила, что причина падения - передозировка неустановленными таблетками, в результате чего возникли галлюцинации. Происхождение вышеуказанного вещества устанавливается.

Как сообщалось 2 января, в городе Вогера в северной части Италии погибла 12-летняя украинка, при неизвестных обстоятельствах выпав с балкона второго этажа дома.