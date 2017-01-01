В Николаеве коп организовал банду, воровавшую топливо у дальнобойщиков

Организатором преступной группы оказался полицейский одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области.

В Николаеве следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского, подозреваемого в организации преступной группы, обворовывавшей дальнобойщиков.

Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-служба ГБР.

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"Разоблачена и задержана преступная группа, которая осуществляла кражи дизельного топлива из грузовиков на автодорогах Николаевской, Одесской и Кировоградской областей для дальнейшего сбыта физическим лицам", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, организатором преступной группы "является полицейский одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области". Кроме того, в состав группы также входят "двое бывших сотрудников милиции, полиции и гражданское лицо".

В ГБР утверждают, что задокументировали причастность задержанных как минимум к 10 эпизодам краж дизельного топлива. Правоохранители также изъяли автомобили, специальное оборудование для откачки топлива и балаклавы. Сейчас участники преступной группы задержаны, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

По данному факту начато уголовное производство по статье кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой.

Как сообщалось 26 декабря, в Киеве будут судить полицейских, "крышевавших" воров на ж/д вокзале.