Кабмин назначил официального главу "Укрзализныци"

Новым главой стал исполняющий обязанности директора предприятия Евгений Кравцов.

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Правительство назначило исполняющего обязанности главы правления “Укрзализныци“ Евгения Кравцова главой предприятия. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман, передает УНН.

Соответствующее решение правительство приняло по предложению наблюдательного совета “Укрзализныци“, отметил премьер.

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По словам Гройсмана, в задачи новой стратегии компании “Укрзализныци“ войдет обновление подвижного состава, повышение качества услуг и демонстрация доходности. Этими направлениями займется новый наблюдательный совет.

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Напомним, ранее сообщалось, что из Харькова на Донбасс запустят новый поезд. Поезд сообщением Харьков-Покровск будет курсировать по пятницам и воскресеньям.