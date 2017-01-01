Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин назначил официального главу "Укрзализныци"

Комментариев: 0
Новым главой стал исполняющий обязанности директора предприятия Евгений Кравцов.
Кравцов стал официальным главой Укрзализныци
Кравцов стал официальным главой Укрзализныци
liga.net

Читай также: Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов на праздники

Правительство назначило исполняющего обязанности главы правления “Укрзализныци“ Евгения Кравцова главой предприятия. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман, передает УНН.

Соответствующее решение правительство приняло по предложению наблюдательного совета “Укрзализныци“, отметил премьер.

Читай также: В 2019 году Укрзализныця повысит цены на билеты дважды

По словам Гройсмана, в задачи новой стратегии компании “Укрзализныци“ войдет обновление подвижного состава, повышение качества услуг и демонстрация доходности. Этими направлениями займется новый наблюдательный совет.

Читай также: Экспресс Киев-Борисполь соединят с метро

Напомним, ранее сообщалось, что из Харькова на Донбасс запустят новый поезд. Поезд сообщением Харьков-Покровск будет курсировать по пятницам и воскресеньям.

Поделись:
Теги: Укрзализныця, директор, Кабмин, назначение, Кравцов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь