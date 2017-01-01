Под Киевом заметили редкое световое явление

В небе над селом Новые Петровцы можно было увидеть редкое атмосферное явление гало.

Жительница киевского пригорода утром в четверг, 10 января, засняла редчайшее световое явление - солнечное гало.

Об этом пишет Сlutch.

Гало сняла жительница села Новые Петровцы.

Читай также: Странное природное явление в небе поставило ученых в тупик

Стоит отметить, гало - оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей. Ранее таким феноменам приписывалось мистическое значение.

Напомним, ранее гало заметили в небе над Харьковом.