Работник научного ведомства в Харькове оказался агентом РФ

Мужчина собирал личные данные военнослужащих и информацию о расположении военных баз в регионе.

СБУ разоблачила мужчину, который собирался передать в РФ данные про украинских военных facebook.com/pg/SecurSerUkraine

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Харьковчанин, завербованный спецслужбами РФ для подведения подрывной деятельности, был разоблачен СБУ и прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Сотрудник одного из государственных научных учреждений Харькова был завербован спецслужбами РФ во время поездки в Россию с целью трудоустройства.

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Мужчина за деньги согласился собирать информацию о местах дислокации воинских частей в регионе. Он также обещал передавать через электронные каналы связи данные о принадлежности этих частей к определенному роду войск, а также личные данные военнослужащих.

Вернувшись в Украину, харьковчанин сразу попал под наблюдение СБУ, которая и задокументировала сбор им персональной информации об участниках АТО из сотрудников его же научного учреждения.

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Злоумышленника задержали накануне передачи данных за границу. У харьковчанина изъяли электронный носитель с личными данными военнослужащих ВСУ.

“Изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа “для служебного пользования“. Ее передача спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам“, подчеркивает ведомство.

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Задержанному объявили подозрение в рамках уголовного производства по статье 14 (подготовка к преступлению) и части 1 статьи 111 (госизмена). Преступнику грозит 12-15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в прошлом году разоблачили 49 человек, которые занимались антиукраинской пропагандой в соцстях.