Томос с новыми подписями путешествует по Украине

Свиток продемонстрировали присутствующим в Свято-Покровском кафедральном соборе.

Томос вернули в Украину и показали прихожанам в Ровно unn.com.ua

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Свиток Томоса об автокефалии украинской ПЦУ уже вернулся в Украину из Константинополя (Стамбула). Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

Выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе, президент добавил, что в данный момент Томос находится в Ровно по решению предстоятеля ПЦУ Епифания.

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Свиток Томоса после его слов был внесен в храм и продемонстрирован прихожанам. “Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма“, - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, вчера все епископы, участвовавшие в Синоде Вселенского Патриархата в Стамбуле, подписали Томос об автокефалии вслед за Варфоломеем.