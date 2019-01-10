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Томос с новыми подписями путешествует по Украине

Комментариев: 28
Свиток продемонстрировали присутствующим в Свято-Покровском кафедральном соборе.
Томос вернули в Украину и показали прихожанам в Ровно
Томос вернули в Украину и показали прихожанам в Ровно
unn.com.ua

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Свиток Томоса об автокефалии украинской ПЦУ уже вернулся в Украину из Константинополя (Стамбула). Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

Выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе, президент добавил, что в данный момент Томос находится в Ровно по решению предстоятеля ПЦУ Епифания.

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Свиток Томоса после его слов был внесен в храм и продемонстрирован прихожанам. “Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма“, - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, вчера все епископы, участвовавшие в Синоде Вселенского Патриархата в Стамбуле, подписали Томос об автокефалии вслед за Варфоломеем. 

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Теги: ПЦУ, Томос, Порошенко, Ровно, автокефалия, православие
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Комментариев (28)
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kapablankas    10.01.2019, 15:54
Оценка:  0
kapablankas
по Троещинскому мосту надо провезти может пособит, по квитанциям за ЖКХ, по газовым трубам, по дорогам, в ПФ завезти по офшорам ну и т.д.
ВыВсеВрети    10.01.2019, 15:44
Оценка:  0
ВыВсеВрети
Многие священнослужители, архиереи и миряне ждали, когда Православная Церковь Украины получит собственную независимость. Когда Константинопольская церковь-мать провозгласит миру раз и навсегда, что восстановлена
ВыВсеВрети    10.01.2019, 15:46
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
......
ВыВсеВрети    10.01.2019, 15:47
Оценка:  0
ВыВсеВрети
....историческая справедливость!
ВыВсеВрети    10.01.2019, 15:38
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
"Основная истерика недели - это истерика о Томосе. Эрпэцэшные попы воют, как вурдалаки, которые упустили добычу. Хотя, на самом деле, критиковать Томос очень смешно. Говорить, что он какой-то не такой, этот украинский Томос. Кто это говорит? Те, у которых вообще нет никакого Томоса....
ВыВсеВрети    10.01.2019, 15:39
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
.... и кто на данный момент является канонически абсолютно незаконной структурой...", - сказал Невзоров.
КимЧенПых    10.01.2019, 15:13
Оценка:  +2
КимЧенПых
нах его показывать? всё равно там никто не сможет прочитать буквы заморские
КимЧенПых    10.01.2019, 15:15
Оценка:  +2
КимЧенПых
а вдруг там написано что Крымняш к туркам отходит после возвращения в родную гавань, ну или все подданные украинской церкви принимают перманентно ислам, кто не согласен тому джихад.
Peyot    10.01.2019, 15:12
Оценка:  -2
Peyot
"А там Бабай
Там Томос бродит
Бандера на ветвях сидит"
Аделька    10.01.2019, 15:04
Оценка:  +1
Аделька
Теперь будут сказки рассказывать где тормоз и его содержание-каляки-маляки))
ВыВсеВрети    10.01.2019, 14:54
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
полыхать на росии будет еще долго!!!))))))
Boxerogos    10.01.2019, 14:58
Оценка:  -4
Boxerogos
От смеха,разве что.)))))))))
Boxerogos    10.01.2019, 14:50
Оценка:  -2
Boxerogos
Старая житейская мудрость:дайте пещерным дуракам писаную торбу и они будут с нею носиться до бесконечности.)))))))))))
colavova    10.01.2019, 15:08
Оценка:  0
colavova
девиз кремлеботов?
Boxerogos    10.01.2019, 15:12
Оценка:  +1
Boxerogos
Ты меня снова по-пьяни с кем-то спутал.Я-украинский граждан,проживающий в Украине.Попробуй доказать что я кремлебот,если не балабол конечно.)))))))))
Peyot    10.01.2019, 14:41
Оценка:  -4
Peyot
Узкие мы каждую зиму будем вам теперь копию присылать прямо в кремль что бы пылающими пуканами грели атмосферу и ЕС у вас не покупал газ))))) вот так и завалите соим негодованиям экономику страны - великой бензоколонки!
Boxerogos    10.01.2019, 14:58
Оценка:  -2
Boxerogos
Тупой бот,вот это у тебя бомбануло!))))))
CasperW    10.01.2019, 15:01
Оценка:  -2
CasperW
бомбит у тебя, раз ты отписываешься во всех новостях про томос на украинском новостном сайте. Или все же на зарплате сидишь?
Peyot    10.01.2019, 15:08
Оценка:  -1
Peyot
CasperW да я частенько на ваши узкие высеры отвечаю по статьям. Но меня от вас подлинных ботов отличает что то я всегда с одного ака а вы ольгинские писаки по 20 штук разных зарегили и путаетесь потом с какого чт описали)))))
Peyot    10.01.2019, 15:09
Оценка:  -1
Peyot
Boxerogos ну в вашем ватном понимании бутылка боярышника в день это может и нормально сами там себе решйате на росии. Но вот только ты пишеш так как в Украине ни кто не говорит. У тебе через слово поребрики лезут)))))
Boxerogos    10.01.2019, 15:14
Оценка:  +1
Boxerogos
Тупой бот,не важно что ты знаешь,важно лишь то,что ты сможешь доказать.Я-украинский гражданин,проживающий в Украине.Попробуй доказать что я из России пишу,если не балобол конечно.)))))))))))
Boxerogos    10.01.2019, 15:06
Оценка:  -4
Boxerogos
Тупой бот,я неплохо зарабатываю,поэтому мне деньги за сообщения не нужны.Я украинский гражданин и лишь высказываю свою гражданскую позицию.А ещё я очень люблю смеяться!))))))))))
CasperW    10.01.2019, 15:09
Оценка:  -1
CasperW
сказки про украинского гражданина расказывай на Киселев ТВ, там твоих "сородичей"-свидете лей_распятых_мальчиков много.
Peyot    10.01.2019, 15:10
Оценка:  -3
Peyot
Boxerogos ну в вашем ватном понимании бутылка боярышника в день это может и нормально сами там себе решйате на росии. Но вот только ты пишеш так как в Украине ни кто не говорит. У тебе через слово поребрики лезут))
Goga19041984    10.01.2019, 14:38
Оценка:  +3
Goga19041984
уже от это томаса слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и НИЩИЕ благовествуют..уря Педрю и томасю.
CasperW    10.01.2019, 14:59
Оценка:  -1
CasperW
зависть - плохое чувство
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