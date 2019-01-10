Томос с новыми подписями путешествует по Украине
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Свиток Томоса об автокефалии украинской ПЦУ уже вернулся в Украину из Константинополя (Стамбула). Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.
Выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе, президент добавил, что в данный момент Томос находится в Ровно по решению предстоятеля ПЦУ Епифания.
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Свиток Томоса после его слов был внесен в храм и продемонстрирован прихожанам. “Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма“, - подчеркнул Порошенко.
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Напомним, вчера все епископы, участвовавшие в Синоде Вселенского Патриархата в Стамбуле, подписали Томос об автокефалии вслед за Варфоломеем.
Там Томос бродит
Бандера на ветвях сидит"