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Украина требует заблокировать страницу МИД РФ в Крыму в Twitter

Комментариев: 2
Украинское внешнеполитическое ведомство пожаловалось на то, что страницу российского ведомства отметили синей галочкой.
Украинский МИД требует заблокировать страницу представительства РФ в Крыму
Украинский МИД требует заблокировать страницу представительства РФ в Крыму
https://twitter.com/UkrEmbLondon

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МИД Украины отправил официальную жалобу технической поддержке Twitter на то, что страница представительства МИД России в оккупированном Крыму помечена как “подтвержденная“. Об этом МИД сообщил на своей странице в Twitter.

“Мы отправили официальную жалобу TwitterSupport. Абсолютно недопустимо ставить так называемую МИД России в оккупированном Крыму синюю галочку!“,- возмущены в ведомстве.

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Россия незаконно аннексировала Крым, милитаризировала его и совершает грубые нарушения прав человека, подчеркнул МИД Украины: “Twitter должен заблокировать этот аккаунт!“

Страница внешнеполитического ведомства России в Крыму действительно отмечена синей галочкой - так соцсеть отмечает аккаунты, которые подтверждены как подлинные.

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Напомним, МИД Украины не собирается регистрировать российских наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Украины 31 марта.

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Теги: МИД, МИД РФ, Twitter, Украина, Крым, соцсети
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Комментариев (2)
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Boxerogos    10.01.2019, 15:32
Оценка:  +2
Boxerogos
Потешные клоуны из нашего MUДа смешат меня похлеще"кварталов"и&quo t;дизелей"вместе взятые!Клоуны,давай ещё Бессильно-потешного маразма!Обожаю смеяться!)))))))
КимЧенПых    10.01.2019, 15:16
Оценка:  +3
КимЧенПых
и тут в МЗС бомбануло
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