Украина требует заблокировать страницу МИД РФ в Крыму в Twitter

МИД Украины отправил официальную жалобу технической поддержке Twitter на то, что страница представительства МИД России в оккупированном Крыму помечена как “подтвержденная“. Об этом МИД сообщил на своей странице в Twitter.

“Мы отправили официальную жалобу TwitterSupport. Абсолютно недопустимо ставить так называемую МИД России в оккупированном Крыму синюю галочку!“,- возмущены в ведомстве.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem