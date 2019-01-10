Украина требует заблокировать страницу МИД РФ в Крыму в Twitter

Украинское внешнеполитическое ведомство пожаловалось на то, что страницу российского ведомства отметили синей галочкой.

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МИД Украины отправил официальную жалобу технической поддержке Twitter на то, что страница представительства МИД России в оккупированном Крыму помечена как “подтвержденная“. Об этом МИД сообщил на своей странице в Twitter.

“Мы отправили официальную жалобу TwitterSupport. Абсолютно недопустимо ставить так называемую МИД России в оккупированном Крыму синюю галочку!“,- возмущены в ведомстве.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 10 января 2019 г.

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Россия незаконно аннексировала Крым, милитаризировала его и совершает грубые нарушения прав человека, подчеркнул МИД Украины: “Twitter должен заблокировать этот аккаунт!“

Страница внешнеполитического ведомства России в Крыму действительно отмечена синей галочкой - так соцсеть отмечает аккаунты, которые подтверждены как подлинные.

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Напомним, МИД Украины не собирается регистрировать российских наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Украины 31 марта.