Зеленский может повторить "феномен Трампа" – СМИ

Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства, может повторить феномен американского президента Дональда Трампа. Об этом идет речь в статье на сайте nv.ua.

В частности, издание цитирует политолога Владимира Фесенко, который сравнивает Зеленского с Трампом. В победу успешного бизнесмена не верили на старте кампании, но он все же выиграл выборы в США.

В свою очередь корреспондент НВ Иван Яковина отмечает, что успех Трампу обеспечило, в частности, то, что он сумел разграничить себя и властную элиту.

"Что же у нас происходит? Самое громкое условие участия в команде Зеленского ("отсутствие опыта в политике"), а также привлечение к написанию программы "всех нормальных украинцев" – это же "трамповское" отделение себя и "хорошего простого народа" от "продажной киевской элиты", – считает журналист.

О том, что сильной стороной Зеленского может стать противопоставление истеблишменту, пишет и публицист Леонид Швец в колонке для портала "Слово и Дело".

"Сейчас для тех, кто готов его поддержать, он воплощает носителя "наших" претензий к "их" политическому классу, и в первую очередь к действующей власти, персонифицированной Порошенко. Это весьма сильная позиция, и ее сложно сдуть, просто указывая на разницу в весовых категориях заслуженного главкома и молодого выскочки. Здесь легкость как раз преимущество", – считает он.

По мнению Леонида Швеца, Зеленский будет серьезным препятствием для Петра Порошенко на пути во второй тур и даже может увести победу в "финале" у Юлии Тимошенко, которая не знает, как успешно оппонировать артисту.