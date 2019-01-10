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Зеленский может повторить "феномен Трампа" – СМИ

Комментариев: 6
Зеленский может повторить "феномен Трампа" – СМИ

Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства, может повторить феномен американского президента Дональда Трампа. Об этом идет речь в статье на сайте nv.ua.

В частности, издание цитирует политолога Владимира Фесенко, который сравнивает Зеленского с Трампом. В победу успешного бизнесмена не верили на старте кампании, но он все же выиграл выборы в США.

В свою очередь корреспондент НВ Иван Яковина отмечает, что успех Трампу обеспечило, в частности, то, что он сумел разграничить себя и властную элиту.

"Что же у нас происходит? Самое громкое условие участия в команде Зеленского ("отсутствие опыта в политике"), а также привлечение к написанию программы "всех нормальных украинцев" – это же "трамповское" отделение себя и "хорошего простого народа" от "продажной киевской элиты", – считает журналист.

О том, что сильной стороной Зеленского может стать противопоставление истеблишменту, пишет и публицист Леонид Швец в колонке для портала "Слово и Дело".

"Сейчас для тех, кто готов его поддержать, он воплощает носителя "наших" претензий к "их" политическому классу, и в первую очередь к действующей власти, персонифицированной Порошенко. Это весьма сильная позиция, и ее сложно сдуть, просто указывая на разницу в весовых категориях заслуженного главкома и молодого выскочки. Здесь легкость как раз преимущество", – считает он.

По мнению Леонида Швеца, Зеленский будет серьезным препятствием для Петра Порошенко на пути во второй тур и даже может увести победу в "финале" у Юлии Тимошенко, которая не знает, как успешно оппонировать артисту.

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Комментариев (6)
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kapablankas    10.01.2019, 15:50
Оценка:  0
kapablankas
За Зеленского за Вакарчука за Мураева

любого но не НАФТАЛИНОВЫХ.

Порошенко Тимошенко Наливайченко Садовый Бойко Вилкул это все ПРОТУХШИЙ НАФТАЛИН
Колишній-східняк    10.01.2019, 15:46
Оценка:  0
Колишній-східняк
Во-во, а Америка с этим шатуном уже не знает, что и делать...
Rangol    10.01.2019, 15:30
Оценка:  0
Rangol
И после этого Порошенко повесит свой агитационный томос в туалете
Хюндай    10.01.2019, 15:21
Оценка:  +3
Хюндай
Да уже пусть поменяются местами ,все поймут кто реально рулит Украиной.
Peyot    10.01.2019, 15:18
Оценка:  -5
Peyot
Вот в чем на сегодня украинцы единогласны так что зеленский - шестерка олигарха коломойского клоун и продажная шкура, за рубль в церкви перднет! Вот в этом да он легко переплюнет трампа и может даже юлю если поднатужится!
Rabyshkin    10.01.2019, 15:31
Оценка:  -2
Rabyshkin
Этот не жирный и шутить умеет.
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