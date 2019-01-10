Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В сети появилось уникальное видео боев за ДАП

Комментариев: 3
Видео заснял ныне погибший "киборг".
В 2014-2015 годах боец снял уникальную видеохронику
В 2014-2015 годах боец снял уникальную видеохронику
Скриншот из видео

Погибший на Донбассе боец Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев во время своего участия в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах снял уникальную видеохронику.

Часть видео опубликована на Facebook странице BABYLON’13.

Читай также: Над Донбассом поднялся желто-голубой флаг

“Со временем многие события теряют свой вес. Впрочем, это не касается боев за донецкий аэропорт, которые происходили зимой 2014-15 гг. Уникальная хроника бойца 93й бригады ВСУ Алексея Болдырева, которую он лично передал BABYLON'13“, – говорится в комментарии к видео.

Также отмечается, что полное видео будет опубликовано 14 января 2019 года.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщалось 29 декабря, в сети опубликовали свежие фото руин Донецкого аэропорта.

Поделись:
Теги: Донецкий аэропорт, ДАП, Донбасс, война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
KADAMPA    10.01.2019, 15:41
Оценка:  -1
KADAMPA
Жалко простых пацанов... На фоне того, что наша Рада очень хочет продать землю, покуй кому, хоть китайцам, хоть тем же русским, кто больше даст... то как бы и защищать скоро станет нечего...
Peyot    10.01.2019, 15:51
Оценка:  -1
Peyot
ну что за бред ты несеш? руским никто землю не продас если такие как ты не выберут зеленского рабиновича юлю или еще какого то бойкамураевановинского... Да как бы во всем цивилизованном мире земля продана.... да чувак и в ЕС и США и других развитых странах вся продана... и че такого?
alex-zol    10.01.2019, 15:32
Оценка:  -2
alex-zol
печально все это. слава долбоебам из 2014 го.
Peyot    10.01.2019, 15:39
Оценка:  -1
Peyot
печально что вы узкие сейчас орете что нужно украинцев всех убить а потом будете извинятся расказывать что вы же не знали вам не показывали... что это все кремлевские карлики виноваты
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь