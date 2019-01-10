В сети появилось уникальное видео боев за ДАП
Погибший на Донбассе боец Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев во время своего участия в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах снял уникальную видеохронику.
Часть видео опубликована на Facebook странице BABYLON’13.
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“Со временем многие события теряют свой вес. Впрочем, это не касается боев за донецкий аэропорт, которые происходили зимой 2014-15 гг. Уникальная хроника бойца 93й бригады ВСУ Алексея Болдырева, которую он лично передал BABYLON'13“, – говорится в комментарии к видео.
Также отмечается, что полное видео будет опубликовано 14 января 2019 года.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщалось 29 декабря, в сети опубликовали свежие фото руин Донецкого аэропорта.