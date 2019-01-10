В сети появилось уникальное видео боев за ДАП

Видео заснял ныне погибший "киборг".

В 2014-2015 годах боец снял уникальную видеохронику Скриншот из видео

Погибший на Донбассе боец Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев во время своего участия в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах снял уникальную видеохронику.

Часть видео опубликована на Facebook странице BABYLON’13.

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“Со временем многие события теряют свой вес. Впрочем, это не касается боев за донецкий аэропорт, которые происходили зимой 2014-15 гг. Уникальная хроника бойца 93й бригады ВСУ Алексея Болдырева, которую он лично передал BABYLON'13“, – говорится в комментарии к видео.

Также отмечается, что полное видео будет опубликовано 14 января 2019 года.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщалось 29 декабря, в сети опубликовали свежие фото руин Донецкого аэропорта.