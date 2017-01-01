Кабмин создал Стратегический комитет по решению политразногласий
Кабинет министров Украины на заседании 10 января принял решение создать правительственный Стратегический комитет, который, в том числе, будет решать политические разногласия в позициях органов исполнительной власти.
Об этом сообщает Страна.
Отмечается, что в состав Стратегического комитета будет входить пять человек. Его главой станет премьер-министр Владимир Гройсман.
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Также в состав нового органа войдут первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли, министр Кабмина (заместитель главы), министр финансов (заместитель главы) и министр юстиции.
Кроме разногласий в позициях органов исполнительной власти, комитет будет:
- рассматривать вопросы реализации приоритетных реформ;
- вопросы концептуальных, стратегических и программных документов правительства и утверждать политические решения;
- проекты решений по приоритетным действиям правительства и отчетов о выполнении;
- проекты законов о государственном бюджете.
Как сообщалось, абсолютным лидером года по количеству данных обещаний в 2018 году стал премьер Владимир Гройсман.