Кабмин создал Стратегический комитет по решению политразногласий

Возглавит комитет Владимир Гройсман.

В состав Стратегического комитета будет входить пять человек kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины на заседании 10 января принял решение создать правительственный Стратегический комитет, который, в том числе, будет решать политические разногласия в позициях органов исполнительной власти.

Об этом сообщает Страна.

Отмечается, что в состав Стратегического комитета будет входить пять человек. Его главой станет премьер-министр Владимир Гройсман.

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Также в состав нового органа войдут первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли, министр Кабмина (заместитель главы), министр финансов (заместитель главы) и министр юстиции.

Кроме разногласий в позициях органов исполнительной власти, комитет будет:

рассматривать вопросы реализации приоритетных реформ;

вопросы концептуальных, стратегических и программных документов правительства и утверждать политические решения;

проекты решений по приоритетным действиям правительства и отчетов о выполнении;

проекты законов о государственном бюджете.

Как сообщалось, абсолютным лидером года по количеству данных обещаний в 2018 году стал премьер Владимир Гройсман.