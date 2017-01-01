ГПУ собрала дополнительные доказательства по расстрелам на Майдане

В нижней части Аллеи Героев Небесной Сотни уже можно строить мемориальный комплекс.

На Аллее Героев Небесной Сотни уже можно начинать строить памятный мемориал segodnya.ua

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Следствие получило дополнительные уточняющие доказательства против лиц, подозреваемых в организации и исполнении расстрелов на Майдане в феврале 201 года. Об этом сообщил глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.

Он отметил, что фактически доказательства остались те же, просто они уточняются. “Если мы проводим протокол следственного действия и мы получим какие-то подтверждения того, что мы брали, то это считается дополнительным доказательством“, - пояснил он.

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В данный момент экспертиза устанавливает, откуда стреляли в майдановцев, отметил Горбатюк. Какие именно доказательства были дополнены, представитель ГПУ не уточнил, ссылаясь на тайну следствия.

При этом он заверил, что начало строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни следствию не помешает, так как следственные действия в нижней части Аллеи Героев Небесной Сотни завершены. В верхней части следственные действия пока продолжатся.

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Ранее сообщалось, что приговор экс-президенту Виктору Януковичу вынесут к годовщине расстрелов на Майдане.