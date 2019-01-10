У львовского священника нашли арсенал оружия

Кроме оружия у священника также нашли гранату РГД-5.

Священнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей unn.com.ua

Во Львовской области у священника Русской истинно-православной церкви нашли арсенал оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.

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“Под процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры сообщено о подозрении священнослужителю Православной церкви, благочинный Львовского округа Российской истинно-православной церкви в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)“, – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования у подозреваемого нашли и изъяли 39 патронов, предназначенных для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, пистолетов Макарова и пистолетов – пулеметов соответствующего калибра, 7 патронов, изготовленных путем самодельного переснаряжения, пистолет, который является короткоствольным, нарезным огнестрельным оружием, а также ручную наступательную гранату РГД-5 со взрывателем.

В прокуратуре отметили, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы и относятся к категории боеприпасов и взрывных устройств.

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“Мостисским районным судом Львовской области священнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы“, – сообщили в ведомстве.

Как сообщалось 8 января, священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за пособничество “ЛНР“.