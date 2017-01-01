Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В честь панка и стриптизера: Google Map "переименовал" объекты Харькова

Комментариев: 0
Пять школ и монастырь были "названы" в честь известного бразильского стриптизера, аэропорт – в честь российского панк-рокера.
В честь панка и стриптизера: Google Map "переименовал" объекты Харькова
© скриншот
Фото 1/5
  • На сервисе Google Map "переименован" ряд объектов Харькова
  • На сервисе Google Map "переименован" ряд объектов Харькова
  • На сервисе Google Map "переименован" ряд объектов Харькова
  • На сервисе Google Map "переименован" ряд объектов Харькова
  • На сервисе Google Map "переименован" ряд объектов Харькова
В честь панка и стриптизера: Google Map "переименовал" объекты Харькова
На сервисе Google Map "переименован" ряд объектов Харькова
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Целый ряд харьковских объектов на картах Google Map “получил“ новые имена. В список жертв шутников попали аэропорт Харькова, пять школ, монастырь, общежитие и другие.

Читай также: Министерство похорон здоровья: в Google Maps переименовали Минздрав

Так, международный аэропорт Харькова был “переименован“ в честь российского панк-рок музыканта Егора Летова, а школы и монастырь – в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса. 

Отметим, в настоящий момент название аэропорта Харькова на сервисе уже исправлено.

Как сообщалось 10 января, в Верховную Раду принесли заказ из фастфуда с матерной надписью.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Google, Харьков, курьез, флеш-моб, карты, Google Maps
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь