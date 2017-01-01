Пять школ и монастырь были "названы" в честь известного бразильского стриптизера, аэропорт – в честь российского панк-рокера.

В честь панка и стриптизера: Google Map "переименовал" объекты Харькова

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В честь панка и стриптизера: Google Map "переименовал" объекты Харькова

Целый ряд харьковских объектов на картах Google Map “получил“ новые имена. В список жертв шутников попали аэропорт Харькова, пять школ, монастырь, общежитие и другие.

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Так, международный аэропорт Харькова был “переименован“ в честь российского панк-рок музыканта Егора Летова, а школы и монастырь – в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

Отметим, в настоящий момент название аэропорта Харькова на сервисе уже исправлено.

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