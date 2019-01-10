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Филарет вручил Порошенко орден за помощь с Томосом

Комментариев: 5
Президент получил награду во время благодарственного молебна в Ровно.
Филарет вручил Порошенко орден в Ровно
Филарет вручил Порошенко орден в Ровно
radiosvoboda.org

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Патриарх Филарет вручил президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного. Об этом сообщает УНИАН.

Награду Порошенко получил за участие в процессе получения Томоса об автокефалии ПЦУ. Филарет вручил ее во время благодарственного молебна по случаю получения Томоса в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно. 

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“Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить президенту орден cвятого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии“, - отметил Филарет. 

Напомним, ранее сообщалось, что 8 января Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины.

 

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Теги: Филарет, Порошенко, ПЦУ, орден, Ровно, награда
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Комментариев (5)
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FPN    10.01.2019, 17:04
Оценка:  -1
FPN
Иван Андреевич Крылов, басня "Кукушка и петух"
Boxerogos    10.01.2019, 16:22
Оценка:  +2
Boxerogos
Подельники-собутыльники продолжают награждать друг-друга...))))))))))))))
CasperW    10.01.2019, 16:35
Оценка:  -2
CasperW
да, я вижу, что ты действительно неплохо зарабатываешь. В какую тему не зайду, ты уже там насрал. Еще украинцем прикидывался. Да твою боярышниковую рожу за километр видать
Boxerogos    10.01.2019, 16:54
Оценка:  +1
Boxerogos
Полоумный параноик,кто тебе,умалишённому долбню,сказал,что я украинец?Я лишь проживаю в Украине,имея при этом украинский паспорт.Упс!))))))))))))
Kostos    10.01.2019, 17:06
Оценка:  -1
Kostos
Да-да... паспорт смотришь ICTV, да?
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