Филарет вручил Порошенко орден за помощь с Томосом

Президент получил награду во время благодарственного молебна в Ровно.

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Патриарх Филарет вручил президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного. Об этом сообщает УНИАН.

Награду Порошенко получил за участие в процессе получения Томоса об автокефалии ПЦУ. Филарет вручил ее во время благодарственного молебна по случаю получения Томоса в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно.

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“Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить президенту орден cвятого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии“, - отметил Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 января Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины.