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Филарет: "Бог создаст такие условия, что все придут в состав ПЦУ"

Комментариев: 15
Патриарх считает, что для этого церкви нужно работать совместно с государством.
Филарет считает, что со временем ПЦУ объединит все православие в Украине
Филарет считает, что со временем ПЦУ объединит все православие в Украине
facebook.com/PatriarchPhilaret

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Процесс объединения украинского православия только начался, считает почетный патриарх ПЦУ Филарет, которого цитирует УНИАН.

Во время благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно по случаю получения Томоса он заявил, что двери Вселенского Патриархата для Украины наконец открылись.

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“Киевский патриархат 25 лет стучал в двери Вселенского патриархата, но они не открывались, а теперь открылись“, - отметил патриарх. 

“А почему они открылись? Потому что Бог создал такие условия, в которых Вселенский патриарх не мог поступить иначе, чем он поступил, то есть предоставить Томос“, - уверен Филарет.

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“Процесс объединения украинского православия только начался. Как мы верили в то, что мы получим Томос в 1992 году, когда мало кто в это верил, так же мы верим, что мы объединим в Украине все православие в единую поместную Украинскую православную церковь“, - подчеркнул он.

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“Бог создаст такие условия, что все придут в состав Украинской православной церкви, но нам надо работать вместе с государством“, - считает Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что Филарет вручил Петру Порошенко арден Андрея Первозванного за помощь в получении Томоса об автокефалии.

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Теги: Томос, ПЦУ, Филарет, православие, автокефалия
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Комментариев (15)
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jeckson-rude    10.01.2019, 16:56
Оценка:  +4
jeckson-rude
Мне вот интиресно что Турция получила за томос?
Da-Gabon    10.01.2019, 16:51
Оценка:  +4
Da-Gabon
Порошенко - Бог? Я вас поздравляю.
sergei77    10.01.2019, 16:45
Оценка:  +4
sergei77
"Патриарх считает, что для этого церкви нужно работать совместно с государством."

а ничего, что это явно противоречит 35-й статье конституции Украины о разделении государства и церкви?
CasperW    10.01.2019, 16:46
Оценка:  -5
CasperW
А тебя почему волнует чужая конституция? Иди своей русской подотрись, как и твой царь
sergei77    10.01.2019, 16:55
Оценка:  +5
sergei77
я гражданин Украины и меня волнует, что наша власть занимается ни тем чем надо! Я плачу налоги не для тог что бы государство тратило время и усилия на религиозные дела - попы сами пускай разбираются между собой, а государство пусть занимается более важными делами!
jeckson-rude    10.01.2019, 16:57
Оценка:  +1
jeckson-rude
Меня тоже волнует, я из Славутича (Киевская область).
Peyot    10.01.2019, 16:34
Оценка:  -5
Peyot
Всегда видно насколько болезнена тема для кремля по количеству ботов которых мобилизируют. Скажем так сбитый боинг руских сильнее насторожил. Тема видно важная)))) Здесь активизировали примерно 70% ботов. И даже админам БМ не проплатили за накрутку +/- .
jeckson-rude    10.01.2019, 17:00
Оценка:  +2
jeckson-rude
У тебя ник - название галюциногенного кактуса. Кто думает не так как ты - бот. Гений.
Boxerogos    10.01.2019, 16:29
Оценка:  +5
Boxerogos
А какой именно"бог"нашептал это всё в нафталиновое ухо этого седовласого клоуна-маразматика?Наверное именно тот"бог",от которого нещадно разит перегаром,и которого кличут Петька-алконавт...
Goga19041984    10.01.2019, 16:28
Оценка:  +2
Goga19041984
на бМ и провластніх сайтах не пишут что уже официально 8 из 15 не признали СЦУкнов.
Peyot    10.01.2019, 16:31
Оценка:  -4
Peyot
бм - это рыговский сайт с ифга он провластный
П    10.01.2019, 16:31
Оценка:  +5
П
В чебурнете нарыл?
Peyot    10.01.2019, 16:35
Оценка:  -3
Peyot
по кисельмозгов тв расказали?
Peyot    10.01.2019, 16:23
Оценка:  -3
Peyot
лилипутин и орки мордора уже создали!
    10.01.2019, 16:21
Оценка:  +3
Да , и ЕС и НАТО и на Марсе будут яблони цвести ...... )))
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