Филарет: "Бог создаст такие условия, что все придут в состав ПЦУ"

Патриарх считает, что для этого церкви нужно работать совместно с государством.

Филарет считает, что со временем ПЦУ объединит все православие в Украине facebook.com/PatriarchPhilaret

Читай также: Томос с новыми подписями путешествует по Украине

Процесс объединения украинского православия только начался, считает почетный патриарх ПЦУ Филарет, которого цитирует УНИАН.

Во время благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно по случаю получения Томоса он заявил, что двери Вселенского Патриархата для Украины наконец открылись.

Читай также: Украинцам будут показывать копию Томоса на греческом языке

“Киевский патриархат 25 лет стучал в двери Вселенского патриархата, но они не открывались, а теперь открылись“, - отметил патриарх.

“А почему они открылись? Потому что Бог создал такие условия, в которых Вселенский патриарх не мог поступить иначе, чем он поступил, то есть предоставить Томос“, - уверен Филарет.

Читай также: Порошенко решил присвоить Филарету Героя Украины

“Процесс объединения украинского православия только начался. Как мы верили в то, что мы получим Томос в 1992 году, когда мало кто в это верил, так же мы верим, что мы объединим в Украине все православие в единую поместную Украинскую православную церковь“, - подчеркнул он.

Читай также: Филарет рассказал, как сотрудничал с КГБ и как его угрожали расстрелять

“Бог создаст такие условия, что все придут в состав Украинской православной церкви, но нам надо работать вместе с государством“, - считает Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что Филарет вручил Петру Порошенко арден Андрея Первозванного за помощь в получении Томоса об автокефалии.