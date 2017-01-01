В кандидаты в президенты метит еще один нардеп

В течение пяти дней ЦИК должен принять решение о его регистрации.

Куприй отметил, что будет признателен за любую финансовую поддержку pravda.com.ua

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

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"Первый шаг на пути к победе сделан. Документы для регистрации кандидатом в президенты представлены в полном объеме", - написал Куприй.

Нардеп отметил, что в течение пяти дней ЦИК должен принять решение о его регистрации, а затем он откроет избирательный фонд и зарегистрирует представителей в окружных избирательных комиссиях.

Он добавил, что за его спиной нет олигархов и он уверен, что сможет победить благодаря народной поддержке, поэтому попросил всех желающих присоединиться к его избирательной кампании на общественных началах. Также Куприй отметил, что будет признателен за любую финансовую поддержку.

Как сообщалось, В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 декабря, был зарегистрирован законопроект об объявлении войны России. Информация об этом содержится на официальном портале украинского парламента. Автором законопроекта выступил экс-советник Коломойского Виталий Куприй.