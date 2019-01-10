Скопления кораблей НАТО в Черном море стоило ожидать после Азова - военный США

По мнению капитана ВМС США, Владимир Путин уже и сам не рад сложившейся ситуации.

В США не верят, что РФ начнет стрелять по иностранным кораблям port.odessa.ua

Читай также: Самолет-разведчик ВВС США изучил Керченский пролив и берег Крыма

Вход в Черное море десантного корабля ВМС США - это ответ на захват в плен РФ украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщил капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах, передает ObozTV.

Он подчеркнул, что Россия и Украина не существуют в вакууме, и потому корабли других государств будут заходить в акваторию. “Этого надо было ожидать после того, как российские корабли протаранили украинский буксир в Черном море“, - пояснил он.

Читай также: Корабль ВМС США проведет учения в Черном море

Российские истребители и корабли были отправлены в Черноморскую акваторию, так как туда собирается зайти еще один американский десантный корабль и корабли, которые будут его охранять, отметил Табах.

“Я думаю, это происходит потому, что украинские корабли будут пытаться пройти через пролив снова“, - считает капитан.

Читай также: В РФ заверили, что контролируют корабль ВМС США в Черном море

“Я думаю, что Россия и Владимир Путин уже и сами не рады тому, что происходит, потому что американский десантный корабль они таранить не будут, также как и турецкий корабль они таранить не будут, как и другие корабли, там, кажется, сейчас находятся норвежские корабли. Россия просто будет следовать за ними“, - считает Табах.

Читай также: Россияне потратили около 1200 снарядов при захвате украинских кораблей - адвокат

В результате, по мнению американца, либо случится трагедия, либо корабли разойдутся по сторонам: “У России нет достаточной морской силы, чтобы потопить или напасть на натовские корабли“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море зайдет еще один корабль ВМС США. 8 января в Черное море прибыл Десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry.