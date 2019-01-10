На Донбассе преступник скупал оружие и по указке ФСБ готовил теракты к выборам

Целью работы злоумышленника и его сообщников была поддержка оппозиционных политических сил путем массовых беспорядков и терактов на выборах президента.

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Правоохранители из СБУ и военной прокуратуры разоблачили подготовку террористической группировки на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

В ходе оперативных мероприятий, которые проводились с августа 2018 года по январь 2019 года, были задокументированы факты приобретения гражданином К. боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму $5250.

Преступник в составе группировки скупал пистолеты и продавал амфетамин facebookcom/pressjfo.news/

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Преступник также продавал наркотические средства (амфетамин) массой 11 грамм на общую сумму в 5000 грн и передал $600 сотруднику следственных органов под прикрытием за нанесение третьему лицу тяжких телесных повреждений.

Злоумышленник также заплатил 600 долларов за избиение человека facebook.com/pressjfo.news

Сегодня злоумышленник был задержан при покупке трех пистолетов ПМ. Как выяснили правоохранители, он действовал по предварительному сговору с другими лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ в Крыму.

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Целью работы преступника была силовая поддержку оппозиционных политических объединений путем совершения терактов и массовых беспорядков во время проведения выборов президента в Украине.

Преступника задержали при покупке новых пистолетов facebook.com/pressjfo.news

“В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела“, - говорится в сообщении.

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По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения для злоумышленника.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании агента спецслужб РФ в Харькове, который собирал данные о военнослужащих и военных частях в Украине.