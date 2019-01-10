Порошенко или Зеленский: Кого вы поддержите на выборах президента

Мы решили провести свой собственный соцопрос, чтобы понять уровень поддержки потенциальных лидеров гонки.

Мы решили провести свой опрос по поддержке кандидатов в президенты prm.ua

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Многие не без причины не верят официальным соцопросам о рейтингах кандидатов в президенты Украины, считая их купленными. В том числе, считая рейтинг Владимира Зеленского сильно преувеличенным.

Мы решили провести свой маленький соцопрос, сравнив поддержку нескольких потенциальных лидеров гонки.

Если вы считаете, что на выборах должен победить другой кандидат, напишите в комментариях его имя и фамилию.

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Напомним, перед Новым годом Владимир Зеленский заявил, что собирается участвовать в выборах президента. Они пройдут 31 марта 2019 года, ЦИК уже зарегистрировал нескольких кандидатов.