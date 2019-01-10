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Порошенко или Зеленский: Кого вы поддержите на выборах президента

Комментариев: 13
Мы решили провести свой собственный соцопрос, чтобы понять уровень поддержки потенциальных лидеров гонки.
Мы решили провести свой опрос по поддержке кандидатов в президенты
Мы решили провести свой опрос по поддержке кандидатов в президенты
prm.ua

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Многие не без причины не верят официальным соцопросам о рейтингах кандидатов в президенты Украины, считая их купленными. В том числе, считая рейтинг Владимира Зеленского сильно преувеличенным.

Мы решили провести свой маленький соцопрос, сравнив поддержку нескольких потенциальных лидеров гонки.

 

Если вы считаете, что на выборах должен победить другой кандидат, напишите в комментариях его имя и фамилию.

Голосуйте на Facebook по ссылке.

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Напомним, перед Новым годом Владимир Зеленский заявил, что собирается участвовать в выборах президента. Они пройдут 31 марта 2019 года, ЦИК уже зарегистрировал нескольких кандидатов.

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Теги: выборы президента, опрос, Зеленский, Порошенко, кандидаты
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Комментариев (13)
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MNI1957    10.01.2019, 18:46
Оценка:  +3
MNI1957
выберете потроха или жулю,будет вам полное ДОКРАЩЭННЯ
mtommoup    10.01.2019, 18:40
Оценка:  -4
mtommoup
Эти два пейсатых клоуна конечно оба безумно смешные.Но реальный кандидат-Тимошенко.За неё и буду голосовать.А клоунам место в цирке.
WTF2wtf    10.01.2019, 18:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Россия назначает на оккупированной территории клоунов вроде Пушилы и типа нормуль. Хотя Пушила вообще ничего не решает, просто говорящая голова ... над него в Донецке местные плюются, но они теперь в реале никто для Москвы (((
Letohradek    10.01.2019, 18:38
Оценка:  -3
Letohradek
Какой Зеленский? ... Неужели есть желающие, что бы над Верховной Радой развивался триколор, а вся Украина превратилась в Луганду?
RomaCrimea    10.01.2019, 18:34
Оценка:  -2
RomaCrimea
За Зеленского (ржачный чувак).
WTF2wtf    10.01.2019, 18:54
Оценка:  0
WTF2wtf
А у тебя остался украинский паспорт?
Приедешь получить справку переселенца?
    10.01.2019, 18:29
Оценка:  -9
В Кремле уже решили , что будет Зеленский и точка !
Даже в США не могли противостоять выборам Трампа , а уж в банановой республике тем более ничего не смогут сделать .... )))
w@rning!    10.01.2019, 18:54
Оценка:  -1
w@rning!
Зачем Кремлю что то решать , удобеннее пороха им ни кого не найти)
mihail    10.01.2019, 18:26
Оценка:  -5
mihail
Точно не Зеленский... Проголосовал бы за Вакарчука, если бы он конечно пошел на выборы.
xx1978xx    10.01.2019, 18:22
Оценка:  -1
xx1978xx
рейтинг от Брехливого Бигмира? Можно было догадаться что петух опередит Клоуна.
ШтормЗайцев    10.01.2019, 18:14
Оценка:  -3
ШтормЗайцев
Клоун, ползающий на коленях перед Кадыровым - как такой человек может быть президентом ? А если ему завтра жирик скажет на колени, или какой нибудь рассейский солдафон ? Он что , всю жизнь будет рачки ползать ?
shk67    10.01.2019, 18:22
Оценка:  +8
shk67
Обкурился? Это статья про выборы президента в Украине а не в Росее.
    10.01.2019, 18:23
Оценка:  -4
Виолетта ....
На данный момент к ползанию перед Вашингтоном и Брюсселем прибавилось ползание перед Константинополем ....
Одним больше , одним меньше , какая разница для нераба ? )))))
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