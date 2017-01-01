Глава Донецкого облавтодора задержан на взятке в 300 тысяч

Прокуратура Киевской области совместно с управлением защиты экономики департамента защиты экономики Нацполиции задокументировала противоправную деятельность чиновника.

Правоохранители уличили руководителя дочернего предприятия Донецкий облавтодор ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины Игоря Закутаева и юриста этого же предприятия во взяточничестве.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook в четверг, 10 января.

"Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ (управление защиты экономики департамента защиты экономики Национальной полиции Украины – ред.) задокументировала противоправную деятельность руководителя ДП Донецкий облавтодор Закутаева, который в группе с юристом этого же ДП, требовали и получили 300 тысяч гривен", – сообщил генпрокурор.

При этом Луценко не уточнил, за что именно Закутаев требовал деньги.

Напомним, 12 сентября 2018 года задержали директора Волынского облавтодора на получении 300 тысяч гривен взятки. Он потребовал деньги за за решение вопроса относительно беспрепятственного заключения с предпринимателем договора о предоставлении в аренду помещения, которое находится на балансе облавтодора.

Ранее руководитель ГП Николаевский облавтодор Вячеслав Шуличенко был отстранен от должности. На него завели уголовное дело за вымогательство взятки. При этом Николаевская область имеет наихудшие показатели ремонта дорог в Украине.

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