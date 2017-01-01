Куда пойти в Киеве на выходных 12 - 13 января

Афиша мероприятий на 12-13 января 2019 года. 13 января, будет отмечать приход Нового года по старому стилю.

Куда пойти в Киеве на выходных с 12 января google.com

В субботу-воскресенье киевляне и гости столицы смогут посетить массу праздничных, а главное - интересных, мероприятий на любой вкус.

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 12-13 января в столице можно посетить: разноплановые шоу-программы, семейный парк развлечений, последние дни цитрусового фестиваля, праздничные концерты. В эти выходные заканчивается период новогодних представлений.

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ / фото: google.com

Парк развлечений работает с 8 декабря и до 10 марта на ВДНГ. Это одна из главных праздничных локаций страны. В сезоне 2018-2019 здесь можно покататься на катке, посетить ярмарку, квест-павильон Дом интерактивных приключений, городскую резиденцию фабрики игрушек “Клавдиево” и замок ледяных скульптур, пообщаться с Дедом Морозом в его резиденции и многое другое.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академіка Глушкова, 1,

Стоимость: одноразовые развлечения от 35 грн, от 290 грн. - комплексный билет

Цитрусовое королевство

Цитрусовое королевство / фото: kiev.detivgorode.ua

В это воскресенье новогодний фестиваль на Певческом поле закончит свою работу, а значит это последний шанс посетить уникальную выставку. На первом цитрусовом фестивале построили целые замки из апельсинов и лимонов.

Всего около 120 тонн фруктов, высота инсталляций 3-5 метров. Гости смогут посетить резиденцию Солнечного Санты, жилища Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы, а также ярмарку сувениров и подарков, зону фудкорта с рождественскими вкусностями, покататься на самой большой в Киеве тюбинг-горке. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская,33

Стоимость: 70 грн - дети от 7 лет, 100 грн - взрослые.

SALIDA CRUZADA - 8 шагов-танго

SALIDA CRUZADA - 8 шагов-танго / фото: bodo

12 января очередной показ уникального спектакля-пьесы Киевского академического театра на Печерске, о котором сегодня много говорят в сети. 8 шагов танго в нем соответствуют этапам развития отношений между мужчиной и женщиной. Это и первая встреча, период ухаживания, близость... Главный герой - учитель танго Павел в исполнении актера Руслана Сокольника. Среди его партнерш: Катерина Кистень, Лилия Нагорная, Елена Лазович, Анна Лебедева. SALIDA CRUZADA - это гармоничное сочетание музыки, танца и любовной истории. Начало в 18.00.

Где: Киев, М. Дворец Украина, НДИ “Украина”, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 200-220 грн.

«Киев Модерн-балет» Раду Поклитару спектакль «Щелкунчик»

«Киев Модерн-балет» Раду Поклитару спектакль «Щелкунчик» / фото: Vgorode

В субботу и воскресенье на сцене Октябрьского дворца балет на два действия в хореографии Раду Поклитару. Премьера спектакля прошла еще в 2007 году и с того времени с успехом демонстрируется на театральных подмостках. В том же году спектакль был удостоен премии “Киевская пектораль” в номинации “Событие года”.

Многолетний успех “Щелкунчика” - в волшебном объединении сказки с трагедией, и все это в глубокой оригинальной постановке.

Театр “Киев Модерн-балет” за все время своего существования создал 16 одноактовых постановок и 5 полнометражных. Пять раз театр был удостоен премии “Киевская пектораль” за лучшие представления, он успешно гастролирует по Украине и Европе. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКИ, аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 70-850 грн.

New Year Hits

New Year Hits / фото: carpe-diem.events

12 января на сцене столичной консерватории прогремят сказочные мелодии Фрэнка Синатры, Бинга Кросби и Линдси Стерлинг, праздничные джазовые хиты и новогодне-рождественские шлягеры. В течении двух часов зритель находится в атмосфере праздника. Зрители услышат дуэт пианиста и джазового композитора Павла Игнатьева и вокалистки Катико Пурцеладзе, и все это в сопровождении водной анимации Ангелины Золотой. Начало в 19.00

Где: Киев, М.Майдан Независимости, Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского, ул. ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11

Стоимость: 135-480 грн.

Kiev Tango Project, Christmas Tango

Kiev Tango Project, Christmas Tango / фото: Jazzography

В субботу зрителей ожидают все хиты Нового года в ритме танго в программе “Щедрик-Щедрик-Щедривочка” в исполнении музыкального феномена Украины KIEV TANGO PROJECT. На концерте прозвучат не только "Let it snow", "Jingle Bells", "Jingle Bells rock", но и рождественские хиты Германии, Италии, Франции, Испании и Украины, а также музыкальные кинохиты в новой интерпретации. Вести концерт будет несменный Алексей Коган, который планирует развлекать публику историями из жизни танго. Начало в 20.00.

Где: Киев, М.Университет, Caribbean Club, ул. С.Петлюры, 4

Стоимость: 180-590 грн.

НАОНИ. Новогодние рок-хиты

НАОНИ. Новогодние рок-хиты / фото: youtube.com

12 января Национальный академический оркестр народных инструментов запланировал представить на суд зрителя свою версию исполнения новогодних рок-хитов. Гости услышат уникальную праздничную программу, ведь нигде в мире композиции не исполнят одновременно 60 музыкальных инструментов.

Где: Киев, М.Майдан Независимости, Дом офицеров, ул. М. Грушевского,30/1

Стоимость: от 300 грн.

Сергей Михалок и группа ЛЯПИС 98

Сергей Михалок и группа ЛЯПИС 98 / фото: Pre-Party

13 января Сергей Михалок приглашает всех встретить с ним Старый Новый год. "Космический Цирк Аутсайдеров вернулся! Рэгги, ска и цыганщина — в исполнении родоначальников "радикального шансона", - говорят организаторы концерта, анонсируя его. Посетители Caribbean Club снова услышат: «Ау», «Метелица», «В Платье Белом», «Абы Чо», «Паренек под следствием», «Был В Керчи» и многие другие хиты Ляписов. Это будет первый концерт группы в 2019 году. Начало в 19.00.

Где: Киев, М.Университет, Caribbean Club, ул. С.Петлюры, 4

Стоимость: 1000-2600 грн.

Fairmont Сlassic Сhristmas

Fairmont Сlassic Сhristmas / фото: Marco Concert

В воскресенье, в преддверии Старого Нового года, можно провести тихий спокойный вечер в обществе классической музыки. Мировая классика прозвучит в исполнении камерного оркестра Ocean Orchestra. В его составе - ведущие музыканты Украины, работающие в жанре классики, лауреаты национальных и международных конкурсов.

В программе музыка из произведений Чайковского, Корелли, Вивальди, Моцарта, Телемана, Бетховена, Бартока, Штрауса. Ведущая концерта - известный музыковед Иванна Карабиц. Начало в 19.00

Где: Киев, М.Майдан Независимости, Fairmont Grand Hotel ул. Набережно-Крещатицкая,1

Стоимость: 700-1000 грн.

Точка G

Точка G / фото: google.com

13 января состоится комедийное шоу, основу которого составляет импровизация. Это первое шоу от Юрия Кляцкина и шести актеров, выпускников Школы Комедийной Импровизации и Театра импровизации «Чёрный Квадрат». Все шоу будет придумываться зрителями, именно они будут давать задания актерам, которые должны его исполнить без подготовки. Шоу “Точка G” обещает получиться непредсказуемым, а поэтому - смешным. Начало в 19.30

Где: Киев, М.Почайна, Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134

Стоимость: 200-350 грн.

Старо-новогоднее пати с «Big Green Bag»

Старо-новогоднее пати с «Big Green Bag» / фото: AllEvents

13 января в Docker обещают весело отпраздновать Старый Новый год. Для этого пригласили Big Green Bag - молодой коллектив, который понемногу завоевывает популярность в Украине. Начало в 20.00.

Где: Киев, М.Героев Днепра, Docker Pub, ул.Богатырская, 25

Стоимость: 100-1125 грн.