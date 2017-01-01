Массовое убийство под Измаилом: Подозреваемый взят под стражу без права залога

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу на два месяца.

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Подозреваемый в убийстве троих мужчин и женщины в Одесской области взят под стражу без права залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая ранее просила о 60 сутках под стражей без права на внесение залога.

“По ходатайству прокуратуры Одесской области судом взят под стражу без права на залог 29-летний подозреваемый в умышленном убийстве четырех человек в Измаильском районе“, - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что убийство произошло 6 января в частном доме после совместного распития компанией алкоголя. Трое мужчин и женщина погибли от топора и кухонного ножа. Продолжается расследование в уголовном производстве по пункту 1 части 2 статьи 115 УК. Преступнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Напомним, мотивом для убийства стала ревность мужчину к одному из собутыльников, с которыми он и его сожительница распивали алкоголь в канун рождества. Обвинив подругу в измене, он набросился на всех четверых и в драке убил топором и ножом свою девушку, хозяина дома и двоих его односельчан.

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Открыто уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 УК об умышленном убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что преступника, подозреваемого у жестоком убийстве четверых человек под Измаилом, нашли в доме родственников через несколько часов после обнаружения тел.