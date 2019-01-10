Порошенко обещает закрепить курс на ЕС до выборов

Президент уверен в скором внесении в Конституцию курса на евроинтеграцию и присоединения к НАТО.

Порошенко уверен, что в Раде найдется 300 голосов за изменения в Конституцию Пресс-служба президента Украины

Изменения в Конституцию о курсе страны на вступление в ЕС и НАТО будут внесены до президентских выборов. Об этом в ходе визита в Ровенскую область в четверг, 10 января, заявил президент Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я верю, что до выборов эти изменения будут внесены в Основной закон", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что это будет означать "реализацию этого стратегического курса обязанностью власти, а не декларацию, не пиар".

По словам Порошенко, внесение изменений о европейской и евроатлантической стратегии Украины в Конституцию будет "очень важным, мощным политическим сигналом".

Глава государства напомнил, что Верховная Рада сделала предпоследний шаг для закрепления в Конституции необратимости курса на ЕС и НАТО, поддержав более чем конституционным большинством как направление законопроекта в Конституционный суд, так и принятие его в первом чтении.

Ранее Порошенко призвал парламент утвердить изменения в Конституцию в феврале.

Напомним, Рада 22 ноября поддержала в первом чтении проект изменений в Конституцию, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Такое решение поддержали 311 нардепов.

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