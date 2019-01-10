Минобороны начали возвращать земли крупного полигона

Оборонное ведомство годами пытается вернуть в собственность земельные участки Тарутинского полигона.

Министерству обороны передан в управление незаконно изъятый земельный участок Тарутинского общевойскового полигона в Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства в четверг, 10 января.

"9 января 2019 года на выполнение... судебных решений, местным ООО на основании составленных актов приема-передачи земельных участков было фактически передано в сферу управления Министерства обороны Украины 133,48 га незаконно изъятых земельных участков Тарутинского общевойскового полигона, расположенного в Одесской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что решением Хозяйственного суда Одесской области от 26 ноября 2018 года признаны недействительными договоры аренды земельных участков Тарутинского общевойскового полигона (военный городок № 11) и обязаны местные ООО вернуть упомянутые земельные участки Минобороны.

Ранее в Минобороны назвали среднюю зарплату контрактников после увеличения денежного довольствия военных с 1 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet