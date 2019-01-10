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Javelin прекратили обстрелы из танков - Порошенко

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Условием предоставление американских ПТРК было неприменение их на Донбассе. Сообщений о вооружении военных ООС Javelin не было.
Танкисты противника боятся американских Javelin, уверен Порошенко
Танкисты противника боятся американских Javelin, уверен Порошенко
Інформатор

После поставки в Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Донбассе прекратились обстрелы из танков. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Петр Порошенко в ходе визита в Ровненскую область, сообщают Українські Новини.

 
По словам президента, танкисты противника отказываются выезжать на позиции после того, как Украина получила американские ПТРК. "Это чрезвычайный психологический эффект от поступления Javelin на вооружение Вооруженных сил Украины", - сказал Порошенко.

Он отметил международную поддержку Украины от санкций и помощи в подготовке военных специалистов на полигонах до поставки вооружения, констатировав, что поставка Javelin в Украину стала символичной и эффективной.

Президент добавил, что украинская армия сейчас способна достойно противостоять более многочисленному противнику и продолжает наращивать свою силу.

Он заверил, что в 2020 году украинские Вооруженные силы будут полностью способны действовать по стандартам НАТО.

Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе.

В октябре в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться американскими ПТРК, но в бою они еще не применялись.

 

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Теги: армия и вооружение, танки, Порошенко, военные, ситуация на востоке Украины, Javelin, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Rangol    10.01.2019, 20:13
Оценка:  0
Rangol
А порошенковские танки значит в нарушение минских договоренностей выезжают и убивают мирное население Украины
Антибес    10.01.2019, 20:02
Оценка:  +1
Антибес
Клоун Педя снова в угаре...
mtommoup    10.01.2019, 19:56
Оценка:  +2
mtommoup
Бухой сказочник Петя видимо окончательно попутал воду с водкой.Практически каждый день по Интеру наши"герои"гундосят что по ним"танчики работают".Но Петя иного мнения,он бухнёт литр водяры,и,о чудо,по его халупе танки больше не стреляют! ;-)
Kostos    10.01.2019, 20:00
Оценка:  -4
Kostos
Антиябись, ты переоделсо?
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