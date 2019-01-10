Javelin прекратили обстрелы из танков - Порошенко

Условием предоставление американских ПТРК было неприменение их на Донбассе. Сообщений о вооружении военных ООС Javelin не было.

После поставки в Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Донбассе прекратились обстрелы из танков. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Петр Порошенко в ходе визита в Ровненскую область, сообщают Українські Новини.

По словам президента, танкисты противника отказываются выезжать на позиции после того, как Украина получила американские ПТРК. "Это чрезвычайный психологический эффект от поступления Javelin на вооружение Вооруженных сил Украины", - сказал Порошенко.

Он отметил международную поддержку Украины от санкций и помощи в подготовке военных специалистов на полигонах до поставки вооружения, констатировав, что поставка Javelin в Украину стала символичной и эффективной.

Президент добавил, что украинская армия сейчас способна достойно противостоять более многочисленному противнику и продолжает наращивать свою силу.

Он заверил, что в 2020 году украинские Вооруженные силы будут полностью способны действовать по стандартам НАТО.

Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе.

В октябре в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться американскими ПТРК, но в бою они еще не применялись.

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