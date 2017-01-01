В Славянске с игрушечным пистолетом ограбили клуб

Испуганная девушка-кассир отдала грабителям все деньги. Однако, вскоре злоумышленники были задержаны.

В Славянске Донецкой области полиция по горячим следам задержала двоих мужчин, которые совершили нападение на компьютерный клуб, вооружившись игрушечным пистолетом. Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что двое мужчин ворвались в компьютерный клуб и, угрожая пистолетом украли почти четыре тысячи гривен.

Сигнал поступил в полицию накануне в 4:20 от охранника заведения.

"Мужчина сообщил, что двое неизвестных с закрытыми лицами, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели деньгами в сумме 3950 гривен. Далее нападавшие скрылись. Кассир, 19-летняя девушка, находилась в сильном стрессе. Она рассказала, что отдала злоумышленникам деньги", – говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленниками оказались братья – жители города Славянск 1995 и 1996 рождения. Они объяснили, что пошли на ограбление, потому что нуждались в деньгах на оформление документов. При этом, пистолет, которым они угрожали работникам заведения, был игрушечным.

По факту открыто уголовное производство по статье о разбое. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, накануне сообщалось, что на Донбассе задержанный грабитель умер после допроса.

Ранее сообщалось, что в Борисполе Киевской области злоумышленник ограбил 18-летнюю девушку и заставил ее назвать PIN-коды от банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией.

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