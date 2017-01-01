Супрун рассказала, как не замерзнуть холодной зимой

Признаки переохлаждения - дрожание, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить.

Не стоит пытаться согреть человека в горячей ванне УНН

При переохлаждении следует перейти в теплое помещение и выпить теплый напиток, но ни в коем случае не стоит пытаться согреть человека в горячей ванне. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в четверг, 10 января.

"Помните о признаках переохлаждения - дрожание, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить. От переохлаждения человек может также потерять сознание. У детей эти признаки можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые. В случае переохлаждения человека сначала звоните 103", - отметила Супрун.

До приезда скорой помощи нужно:

- поместите человека в теплое помещение;

- если на человеке мокрая одежда — снимите и высушите ее;

- укройте человека одеялом;

- дайте выпить теплый напиток (не алкогольный), если человек может глотать;

- накормите чем-то сладким, если человек может нормально глотать.

Ни в коем случае нельзя:

- не пытайтесь согреть человека в горячей ванне;

- не трогайте обмороженные участки тела и не массируйте их;

- ни в коем случае не растирайте кожу снегом;

- не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прикладывайте их к батареи или обогревателя;

- не давайте пить алкоголь.

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Супрун также напомнила, как лучше сохранять тепло:

- не выходите из дома голодными, а если замерзли – съешьте что-нибудь и пейте достаточно жидкости;

- не курите. Курение, в частности никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию;

- не согревайтесь алкоголем;

- не носите тесную обувь и одевайте несколько слоев одежды. Обязательные атрибуты в холод — перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник. Они защитят открытые участки кожи от холода;

- будьте активны — двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы уставшие, то теряете тепло быстрее.

- каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

Напомним, в период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года за медпомощью из-за переохлаждения и обморожения обратились 1037 украинцев.

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