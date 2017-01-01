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Следователь Нацполиции "погорел" на взятке

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Во время обыска автомобиля полицейского силовики изъяли еще 400 евро и почти 10 тысяч гривен.
Инцидент произошел в Ровенской области
Инцидент произошел в Ровенской области
Пресс-центр СБУ

Силовики разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений районного отдела Нацполиции в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 10 января.

Сообщается, что следователь со своим знакомым вымогали от местного жителя 800 долларов за непривлечение к уголовной ответственности за кражу.

 
Пресс-центр СБУ

Их задержали после получения всей суммы взятки. В СБУ отмечают, что во время обыска автомобиля полицейского изъято еще 400 евро и почти 10 тысяч гривен.

"В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

На Закарпатье пограничник пытался проглотить взятку при задержании

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали за систематические взятки старшего смены наряда одного из подразделений Госпогранслужбы в Ровенской области.

 

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Теги: СБУ, взятка, полиция, взятки, задержание, Ровенская область, Национальная полиция, новая полиция Украины
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Источник: korrespondent.net

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