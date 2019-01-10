В этом году также должен выйти сборник его рассказов и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

В конце прошлого года заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов закончил новый роман. Об этом в четверг, 10 января, сообщает на своей странице в Facebook первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко со ссылкой на письмо Сенцова.

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать - не дождутся! ... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - цитирует Геращенко слова Сенцова.

По ее словам, режиссер пишет о том, что по-прежнему много работает, в конце декабря 2018 года закончил новый роман.

"Ждет, что в этом году увидит свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию", - добавила она.

Первый вице-спикер парламента отметила, что сила воли и мужество Сенцова стимулируют работать дальше и не опускать руки.

Она также опубликовала фотокопию части письма Сенцова.

Ранее Сенцов рассказал в письме об условиях в колонии. Он отметил, что телефоном может пользоваться не чаще, чем раз в месяц.

Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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