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Суд принял решение по закрытию участков в РФ

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В решении о закрытии избирательных участков на территории России суд не увидел нарушений прав истца.
Решение о ликвидации избирательных участков в РФ оставили в силе
Решение о ликвидации избирательных участков в РФ оставили в силе
РБК-Україна

Апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении четырех исков о признании недействительным решения Центральной избирательной комиссии о ликвидации избирательных участков на территории Российской Федерации. Об этом в четверг, 10 января, сообщает гражданская сеть Опора.

"Истцы требовали признать постановление противоправным. По данным публичных сообщений пресс-служб политических сил, истцы были связаны с партиями Оппозиционный блок, политическая партия Наши/политическая партия Наши и инициативой Оппозиционная платформа – За жизнь или поддержаны ими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения четырех исков шестой апелляционный административный суд установил отсутствие у истцов нарушенного права.

"Фактически отсутствие нарушения прав и интересов непосредственно истца стала ключевым аргументом судей для отказа в удовлетворении исков. В одном из решений отмечается, что истец не предоставил доказательств нарушения его прав как избирателя, а лишь ссылался на планы партии Наши выдвинуть его кандидатом на пост президента Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ЦИК Украины 31 декабря 2018 года закрыла избирательные участки в России.

Также ЦИК Украины заявила о прекращении сотрудничества с ЦИК России.

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Теги: Выборы, суд, ЦИК, апелляция
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Источник: korrespondent.net

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