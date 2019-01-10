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В "ЛНР" заявили о пропаже итальянского журналиста

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Последний раз иностранный корреспондент выходил на связь 23 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.
На Донбассе пропал итальянский фотограф
На Донбассе пропал итальянский фотограф
discover-armenia.it

В так называемой "генеральной прокуратуре ЛНР" заявили о пропаже итальянского фотографа и военного корреспондента Роберто Травана, сообщает в четверг, 10 января, РИА Новости.

Отмечается, что 8 января жительница Мариуполя позвонила на горячую линию "генпрокуратуры ЛНР" и сообщила, что с конца декабря ее знакомый, итальянский фотограф и военный журналист Роберто Траван, не выходит на связь.

По информации звонившей, иностранный корреспондент прибыл в Мариуполь в середине декабря, чтобы отснять серию фоторепортажей о войне на Донбассе. Уточняется, что ранее Траван неоднократно посещал горячие точки в Афганистане, Нагорном Карабахе, Косово, и в Украину он тоже приехал не впервые.

Последний раз Траван выходил на связь 23 декабря, сообщив своей знакомой, что украинские военные пообещали отвезти его на передовую, после связь с ним прервалась, информации о его местонахождении нет, заявил представитель "генпрокуратуры ЛНР".

Ранее сепаратисты "ЛНР" заявили, что сбили беспилотник ВСУ на Донбассе.

В 2018 году в мире убили 94 журналистов

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Теги: СМИ, журналист, донбасс, пропал, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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