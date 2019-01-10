Порошенко назвал сроки введения стандартов НАТО

В 2020 году в украинской армии, по словам президента, будут введены стандарты Североатлантического альянса.

ВСУ будут организованы и способны действовать по стандартам НАТО 2000.ua

Начиная со следующего года Вооруженные силы Украины будут действовать по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Петр Порошенко во время поездки в Ровенскую область, сообщает Укринформ.

"В 2020 году Вооруженные силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности", - сказал глава государства.

Порошенко убежден, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет гарантировать безопасность украинских границ и суверенитета.

"Наш путь к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины", - подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщалось, Порошенко также пообещал закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО еще до выборов.

Напомним, Рада 22 ноября поддержала в первом чтении проект изменений в Конституцию, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Такое решение поддержали 311 нардепов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet