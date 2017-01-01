Помпео назвал предоставление томоса "историческим достижением"

В Госдепе США отметили, что Украина стремится наметить свое собственное будущее и предоставление автокефалии ПЦУ является знаменательным событием на этом пути.

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины историческим достижением. Об этом говорится в заявлении Помпео, опубликованном в четверг, 10 января, на сайте посольства США в Украине.

"Объявление 6 января об автокефалии независимой Православной церкви Украины знаменует собой историческое достижение, поскольку Украина стремится наметить свое собственное будущее", - говорится в документе.

Госсекретарь также отметил, что США в очередной раз заявляют о своей поддержке целостности и суверенитета Украины, а также сохраняют свою твердую позицию в поддержку религиозной свободы.

"Мы приветствуем слова митрополита Епифания о том, что Православная Церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем членов правительства и церковных иерархов отстаивать толерантность и уважение к свободе представителей всех конфессий исповедовать религию по своему выбору", - говорится в заявлении.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины ее предстоятелю митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

На следующий день Порошенко и митрополит Епифаний внесли Томос в Софию Киевскую.

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