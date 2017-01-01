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Помпео назвал предоставление томоса "историческим достижением"

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В Госдепе США отметили, что Украина стремится наметить свое собственное будущее и предоставление автокефалии ПЦУ является знаменательным событием на этом пути.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины историческим достижением. Об этом говорится в заявлении Помпео, опубликованном в четверг, 10 января, на сайте посольства США в Украине.

"Объявление 6 января об автокефалии независимой Православной церкви Украины знаменует собой историческое достижение, поскольку Украина стремится наметить свое собственное будущее", - говорится в документе.

Госсекретарь также отметил, что США в очередной раз заявляют о своей поддержке целостности и суверенитета Украины, а также сохраняют свою твердую позицию в поддержку религиозной свободы.

"Мы приветствуем слова митрополита Епифания о том, что Православная Церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем членов правительства и церковных иерархов отстаивать толерантность и уважение к свободе представителей всех конфессий исповедовать религию по своему выбору", - говорится в заявлении.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины ее предстоятелю митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

На следующий день Порошенко и митрополит Епифаний внесли Томос в Софию Киевскую.

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Теги: США, госдепартамент США, Госдеп, Майкл Помпео, томос, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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