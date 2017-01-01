Адвокат рассказал, когда ждать суда над моряками

Илья Новиков заявил, что такие суды имеют уже подготовленный приговор и являются формальностью.

Суд начнется не раньше, чем через год

Суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее, чем через год. Об этом в четверг, 10 января, рассказал адвокат Илья Новиков в эфире Прямого.

"Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Быстрее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - заявил адвокат.

По его словам, такие суды имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.

"Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков", - добавил Новиков.

Все пленные. Что ждет украинских моряков в России

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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