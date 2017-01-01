В Карпатах нашли пропавшего туриста из Киева

Мужчина заблудился в горах еще 6 января. Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт и передали медикам.

В Карпатах нашли живым пропавшего пять дней назад лыжника из Киева. Об этом в ночь на 11 января сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 23.00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Сейчас им занимаются медики", - говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасатели ищут туриста 1984 года рождения, который потерялся в районе горы Гымба 6 января.

Его товарищ был найден 8 января у подножия горы со стороны Савеловского района. Ранее они решили разделиться.

Пропавшему удалось выйти на связь с товарищем 9 января. Он сообщил, что находится возле неизвестной ему горной реки и спасатели продолжили обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию.

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