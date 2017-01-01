Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Карпатах нашли пропавшего туриста из Киева

Комментариев: 0
Мужчина заблудился в горах еще 6 января. Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт и передали медикам.
Спасатели нашли пропавшего в горах лыжника
Спасатели нашли пропавшего в горах лыжника
facebook.com/MNS.GOV.UA
 
В Карпатах нашли живым пропавшего пять дней назад лыжника из Киева. Об этом в ночь на 11 января сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
 
"По состоянию на 23.00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Сейчас им занимаются медики", - говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.
 
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасатели ищут туриста 1984 года рождения, который потерялся в районе горы Гымба 6 января.
 
Его товарищ был найден 8 января у подножия горы со стороны Савеловского района. Ранее они решили разделиться.
 
Пропавшему удалось выйти на связь с товарищем 9 января. Он сообщил, что находится возле неизвестной ему горной реки и спасатели продолжили обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: горы, Карпаты, турист, спасатель, ГСЧС, Закарпатская область, лыжники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь