На шахте в Павлограде произошла вспышка метана
В Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса произошла вспышка метана. Об этом вечером, 10 января, сообщила пресс-служба ДТЭК Павлоградуголь в Facebook.
"10 января в 21.15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все работники были эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков получили ожоги II-III степени. Они отправлены в Павлоградскую городскую больницу.
На шахте введен план ликвидации аварии, причины инцидента устанавливаются.
Напомним, 22 декабря на руднике в Соликамске произошло задымление из-за строительных работ. Девять шахтеров погибли, оказавшись заблокированными под землей.
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